Patrick Bruel - votre Top 10 de ses plus grands tubes

Patrick Bruel et ses plus grands tubes

C'est un grand moment que vous préparent France Bleu Périgord et Patrick Bruel le 26 octobre à Sarlat. En effet, le chanteur sera sur la scène du Centre culturel pour un concert privé à l'occasion des 40 ans de France Bleu Périgord.

4 ans après son dernier disque, cet artiste vient de sortir "Encore une fois", son nouveau single annonçant un nouvel album attendu pour le 18 novembre. 30 ans de carrière et bientôt 11 albums, c'est l'occasion de replonger dans la discographie de Patrick Bruel et, pour vous, de voter pour le Top 10 de ses plus grands tubes. Les résultats seront proclamés le 26 octobre à midi, quelques heures avant son concert France Bleu Live à Sarlat.

