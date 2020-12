Patrick Sebastien et "le plus grand cabaret du monde" à Rennes en 2021

Après avoir animé les samedis soirs de France 2 pendant plus de 20 ans, "Le plus grand cabaret du monde" de Patrick Sébastien va faire le tour de France. La tournée, qui devait démarrer en novembre, a dû être repoussée à cause du coronavirus. Le spectacle prévu au Liberté de Rennes prévu au moins de janvier 2021 a donc été annulé mais une nouvelle date vient d'être communiquée.

Patrick Sébastien est ses 50 artistes se produiront donc sur la scène rennaise le 15 décembre 2021. L'animateur de télévision annonce deux heures de spectacle : "un vrai show, inoubliable". Magiciens, acrobates, clowns ou voltigeurs sont attendus sur scène. Les billets sont déjà en vente, à partir de 39 euros.