Patrimoine : 18,7 millions d'euros alloués à 100 sites par la Mission Bern

La Fondation du patrimoine et la mission portée par Stéphane Bern ont dévoilé ce lundi le montant des aides dont vont bénéficier les 100 sites et monuments départementaux en péril sélectionnés en août 2021. Au total, ce sont plus de 18,7 millions d'euros qui vont être mobilisés pour cette 4ème édition. L'an dernier, cette enveloppe était un peu inférieure, avec 15 millions d'euros alloués à 101 sites. Les fonds dont vont bénéficier les lieux sélectionnés proviennent notamment du Loto du Patrimoine organisé par la Française des Jeux, et complètent les aides publiques et l'autofinancement.

300.000 euros pour chacun des sites principaux

27 sites principaux vont chacun bénéficier de 300.000 euros, montant maximal autorisé pour être rénovés, comme le Château de Thol dans l'Ain, le Fort des Rousses dans le Jura, le Manoir de la Cour de Launay dans le Morbihan, le Théâtre du château de Valençay dans l'Indre, les Remparts de Puymirol dans le Lot-et-Garonne, l'ancien couvent Saint-François d'Assise en Haute-Corse, le château de Jaulny en Meurthe-et-Moselle, ou encore la Tuilerie de Bezanleu en Seine-et-Marne.

Le château des Quatre Sos en Gironde va bénéficier de 300.000 euros - Mission Patrimoine

En Île-de-France, les sept lieux retenus (le projet de Grande Halle du studio Pathé-Albatros à Montreuil ayant été reportés) vont toucher au total plus d' 1,5 million d'euros pour être remis à neuf. Dans le Var, c'est le Pigeonnier de Brue-Auriac qui touchera 179.000 euros du Loto du Patrimoine. Le château de Linières en Mayenne bénéficiera quant à lui de 178.000 euros.

La Tuilerie de Bezanleu a été sélectionnée en Seine-et-Marne - Mission Patrimoine

Un financement plus modéré pour certains sites

D'autres sites auront droit à un soutien financier plus restreint, comme l'abbaye de Fontfroide, à Narbonne, qui doit rénover sa chapelle des morts : 43.000 euros lui sont dédiés. Le château du Tertre, à Belforêt-en-Perche dans l'Orne, touchera 96.000 euros. Le four à pain de Thérouanne dans le Pas-de-Calais se verra verser 43.000 euros,

Sur les 100 sites retenus cette année, 4 dont le projet de restauration n’est pas encore suffisamment prêt, sont reportés et feront l’objet d’une décision ultérieure.