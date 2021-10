Patrimoine : 40.000 euros pour le Château de Lassay, coup de cœur du Grand Trophéee Dassault

Le château de Lassay, qui appartient à Cécilia et Aymeri de Montalembert, a reçu le coup de cœur du Grand Trophée Dassault Histoire et Patrimoine. A la clé, un chèque de 40 mille euros pour restaurer la tour du bucher.

Le Grand Trophée Dassault Histoire et Patrimoine est organisé par la Fondation Mérimée, le Figaro Magazine et Propriétés Le Figaro. Il récompense une restauration exemplaire conduite sur plusieurs années au sein d'un monument historique français ouvert au public. Et le jury a donc eu un coup de cœur pour le château de Lassay.

40.000 euros qui vont permettre de restaurer la première tour ronde du site, le long de la tour du bucher du château-fort.