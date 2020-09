Journées du patrimoine à Annecy : le chantier de l'Espérance III, réplique des embarcations du début du siècle

Voilà à quoi ressemblera la future barque à voile Espérance III - Crédit photo : Alpinum Events

Ces barques à voiles latines ont parcouru le lac d'Annecy de 1911 à 1930. C'est un patrimoine que veut faire revivre une association de passionnés et d'amoureux du lac. Ces habitants engagés parlent de cette embarcation comme de "la Calypso du lac", comme du futur "emblème du lac". Cela peut paraître un peu grandiloquent, mais quand on est capables de trouver des mécènes, quand on est capable de trouver des charpentiers, compagnons du tour de France pour reconstruire à l'identique cette embarcation historique, on a bien le droit de réaliser ses rêves non ? "C'est un coup de folie" explique Pierre Lachenal, un des fous-rêveurs de l'équipe, porteur du projet.

Les journées du patrimoine, du 19 au 24 septembre

Pour découvrir le chantier ce we, rendez-vous les 18, 19 et 20 septembre, sur le site de l'ancienne usine Alpine Aluminium, chemin des Grèves à Cran-Gevrier. Ouverture de 10 à 18 heures. Accès libre.

" Ces barques faisaient partie du paysage annécien. Elles transportaient toutes les marchandises sur le lac" Renaud Veyret, trésorier de l'association Copier

Un travail de plusieurs mois © Radio France - dr

Cette embarcation sera un projet partagé avec de nombreux publics

"Cette embarcation va symboliser la bataille de l'eau des montagnes face au changement climatique - Pierre Lachenal"

L'Espérance III est également un projet pédagogique, lié à l'environnement. Cinq établissements scolaires, du CM1 aux élèves de terminales travaillent déjà dessus. Dès sa mise à flot, Espérance III pourra embarquer jusqu’à 12 passagers selon l'association qui porte le projet. La barque accueillera tous les publics : scolaires, entreprises, associations, particuliers. L'Espérance disposera d’un moteur électrique alimenté par des batteries, un parti pris écologique qui préfigure une mobilité douce sur le lac.

La construction, en juillet 2020 © Radio France - dr

L'Espérance III, en chiffres :

25 tonnes, 18 mètres de long, 112 m² de voilures… Des chiffres qui rendent compte de l’importance de ce chantier.

Le chantier a débuté en septembre 2019. Il durera de 18 à 24 mois. Il se situe sur le site des Forges de Cran-Gevrier.

Les outils pédagogiques pour les scolaires ici.

Le département a participé à hauteur de 400.000 euros à ce projet.