Patrimoine : l'incroyable destin du château de Nilvange qui fête cette année ses 120 ans.

L'édifice a été construit en 1899 pour accueillir la demeure d'un sidérurgiste allemand. 120 ans plus tard, la ville de Nilvange met à l'honneur ce samedi 14 et ce dimanche 15 septembre, avec toute une série d'animations.

C'est l'un des sites assez exceptionnels mais plutôt méconnus de notre patrimoine local. Le château de Nilvange fête ce weekend ses 120 ans. Construit en 1899 par des sidérurgistes allemands, cet édifice néo-baroque et son parc d'un hectare et demi ont servi pendant plus de 70 ans, de demeure au directeur des hauts fourneaux voisins. Racheté au milieu des années 70 par la mairie de Nilvange, son rez-de-chaussée abrite aujourd'hui un musée du cirque.

Il a résisté aux Deux Guerres Mondiales du siècle dernier, mais pas à la crise de la sidérurgie

En réalité, ce n'est pas vraiment un château, mais plutôt une élégante maison de maître d'inspiration néo-baroque et construite en Pierre de Jaumont. Il y a de majestueuses colonnes sculptées à l'entrée et à l'intérieur, des boiseries, lustres et vitraux d'époque. L'originalité de cette demeure édifiée en 1899 pour le directeur allemand des Hauts Fourneaux de la Paix, c'est cette terrasse installée au première étage du château d'où il pouvait apercevoir ses usines.

Si cette maison de maître a été surnommée très rapidement par les Nilvangeois " le château ", c'est notamment en raison de ses remparts qui entourent la propriété. A la fin des années 60 et au début des années 70, d'autres habitants l'ont aussi appelé le " château Latourte ", Latourte étant l'un des derniers directeurs de la SMK qui y a vécu.

Le château de Nilvange a résisté aux deux guerres mondiales du siècle dernier, à mai 68 mais pas à la grave crise de la sidérurgie lorraine. Dans les années 70, l'édifice est laissé à l'abandon. La mairie le récupère pour une bouchée de pains et y installe dans un premier temps, un restaurant pour les seniors de la commune, ainsi qu'un hôtel, où séjournaient notamment des équipes de Basket.

L'autre spécificité de ce château de Nilvange c'est son jardin d'un hectare et demi, avec quelques arbres centenaires, comme l'explique Pascal Gaetano de la municipalité locale.

Le rez de chaussée du château de Nilvange abrite depuis depuis 2 ans un musée du cirque. Mais la ville étudie d'autres pistes de reconversion.

