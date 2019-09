Patrimoine : les Chambériens mettent la main à la poche pour mettre en valeur la cité

Chambéry, France

Les Chambériens aiment leur patrimoine et l'ont dit à l'occasion de ces journées dédiées aux monuments, aux sites et aux artistes. Dimanche était inaugurée place Saint-Léger l'installation définitive de la statue la Loreleï du sculpteur savoyard Livio Benedetti. L'oeuvre avait déjà été exposée pendant l'été 2017. Un an plus tard, une souscription auprès du public a collecté 22 000 euros qui ont permis à la ville d'acquérir la statue dont le prix est de 35 000 euros.

Pour Jean-Marc Mollard, président de l'association des Amis de Livio Benedetti, la Loreleï est "une des plus belles et des plus abouties" des sculptures de Livio Benedetti, "c'est un mélange de courbes, un mélange d'angles. Il y a une signification presque mythologique. Il y a du corps, il y a de l'esprit, il y a de la beauté, tout ce qui fait qu'une sculpture a de la valeur".

Écoutez : Jean-Marc Mollard, président de l'association des Amis de Livio Benedetti Copier

La ville relance une souscription pour sauver le Grand Salon du théatre Charles Dullin

Depuis déjà plus d'une année, l'académie de Savoie a réuni 105 000 euros au terme d'une souscription pour la restauration de ce Grand Salon du XIXe, ancienne salle de bal, de concerts, dégradée par les travaux dans les années 70 et depuis laissée à l'abandon.

Mais les autres partenaires manquaient à l'appel car le coût de rénovation atteint près de deux millions d'euros. Cette fois, l'Etat s'engage dans le cadre d'une étude globale de rénovation du bâtiment et surtout, la perspective de transférer la compétence de la Maison de la culture, l'Espace Malraux à Grand chambéry délesterait la ville d'une charge financière. Le débat est annoncé pour la fin de l'année au Conseil communautaire.

Sans attendre, les expertises ont débuté sur le site et du coup, la souscription auprès du public est relancée pour la rénovation du Grand Salon. La ville évoque même le lieu comme une possible future salle des mariages.

La ville indique que les travaux pourraient démarrer dans l'été 2020.