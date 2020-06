Patrimoine : Les tours de La Rochelle se déconfinent et rouvrent au public

Ce lundi 15 juin, à 10 h, les tours de La Rochelle seront de nouveaux accessibles aux visiteurs. Après trois mois de fermeture contrainte par la crise sanitaire du coronavirus, l'emblème du patrimoine rochelais rouvre avec des mesures barrières. Il n'y aura que 50 touristes aux tours Saint-Nicolas et de la Lanterne, seulement 30 à la tour de la Chaîne. Le déconfinement des tours étaient nécessaire selon les monuments historiques.

"Il nous est apparu important de réouvrir le plus rapidement possible en respectant l'ensemble des mesures barrières et de protection du public et des agents", estime Bernard Le Magoarou, l'administrateur des tours pour le centre national des monuments historiques. Pour lui, le patrimoine est un moyen de faire vivre la ville de La Rochelle. "Elles ont passé tant d'événements que ce n'est pas une fermeture de trois mois pour pandémie qui va troubler la pérennité patrimoniale des tours de La Rochelle, ajoute-t-il malicieusement. Elles sont un témoignage de la volonté de survie de La Rochelle."

Les agents sont aussi contents de reprendre le travail et de parler de ces monuments qu'ils apprécient. Ouvrir " dans la joie et la bonne humeur", précise même Sabine Syga, qui tient la caisse.

Les mesures barrières

On voit tout de suite les mesures barrières dès qu'on arrive à la tour Saint-Nicolas. La rampe d'accès, par exemple, est bien séparée en deux. Un côté, c'est pour monter, l'autre, c'est pour descendre. Dans le magasin, il y a un sens de circulation. Au guichet, de grandes vitres en verre ont été installées pour permettre aux agents d'accueil de ne pas avoir à travailler en portant un masque toute la journée.

Pas de sens de circulation dans les étages

Bernard Le Magoarou a fait le choix de ne pas installer de sens de circulation dans les étages des tours. "Techniquement, c'est impossible puisqu'il n'y a qu'un seul escalier pour monter et descendre. Mais comme les jauges vont être faibles, on va pouvoir garder les distanciations sociales", explique-t-il.

Ce sont les agents qui vont surveiller que les visiteurs respectent bien les consignes. Sabine Syga ne se fait pas trop de soucis. "Je pense que d'après ce qu'on peut voir dans les commerces, les gens y mettent leur masque, ils mettent leur gel. Chacun a à cœur de se protéger soi-même et les autres tout naturellement", assure-t-elle. En tout cas, elle et ses collègues sont prêts pour l'ouverture ce lundi. Ils réfléchissent même à accueillir plus de monde, si les règles sanitaires s'assouplissent.