Patrimoine : mobilisation citoyenne pour sauver la chapelle St Hubert à Entrange

Les 8 vitraux de cet édifice religieux construit au 11ème siècle ont besoin d'être restaurés. La chapelle St Hubert participe à un concours sur internet. Le conseil des fabriques et la municipalité lancent un appel à la mobilisation

Entrange, France

Il faut sauver les vitraux de la chapelle St Hubert. C'est le message lancé par des amoureux de cet édifice religieux d'Entrange. Ils ont inscrit la chapelle à un concours organisé par l'hebdomadaire le Pèlerin pour tenter de récolter des fonds.

La chapelle St Hubert a été construite au 11ème siècle. Elle a subi plusieurs modifications au cours des siècles © Radio France - Thomas Jeangeorge

Ces vitraux, un véritable trésor

La commune d'Entrange dispose de deux chapelles : celle des mineurs construite en 1937 à la cité et la seconde à Entrange village, la chapelle St Hubert qui remonte au 11ème siècle. Depuis les années 30, cet édifice religieux abrite notamment 8 baies vitrées art déco réalisées par un verrier mondialement reconnu, Raphaël Lardeur. Ces vitraux ont aujourd'hui besoin d'une sacrée restauration.

Le maître verrier Raphaël Verrier est mondialement connu © Radio France - Thomas Jeangeorge

La municipalité et le conseil des fabriques n'ont pas réussi à réunir la somme nécessaire (15 000 euros) pour réaliser ces travaux. Pour espérer récolter les fonds manquants, la chapelle St Hubert participe depuis juillet dernier à un concours sur internet organisé par le magazine le Pélérin : le prix Pélérin des Régions. La vainqueur se verra remettre un chèque de plusieurs milliers d'euros. Pour le moment, l'édifice mosellan est 3ème au classement. Fin des votes : le 31 août prochain.

La chapelle est restée fermée pendant presque 15 ans

Au début des années 2000, la chapelle St Hubert a été laissée à l'abandon. Fermée au public, elle n'accueillait plus d'offices religieux. L'oubli a duré une quinzaine d'années, jusqu'à l'arrivée à la mairie d'un mail venu d'Australie. Les arrières petites cousines de Raphaël Lardeur, qui vivent en Australie, souhaitaient se rendre à Entrange pour admirer les vitraux de leur petit cousin. La chapelle a donc été rouverte et depuis plusieurs habitants du village ont décidé de redonner vie à cet édifice. Il y a eu un grand nettoyage des lieux l'an dernier, une participation aux journées du patrimoine en septembre 2018 et enfin cette participation au concours du Pèlerin.

Alieth Feuvrier est conseillère municipale à Entrange et elle nous parle de la mobilisation pour sauver les vitraux de la chapelle Copier

Depuis un an, l'abbé Mathieu Schiebel, de la communauté de paroisses de notre dame de l’espérance, y a aussi célébré quelques offices. Et quasiment à chaque fois, l'église était pleine. Ce prêtre de 38 ans a été conquis par l'édifice.

C'est vrai qu'il y a une ambiance très fervente dans cette chapelle et puis les vitraux sont vraiment très beaux. Il y a une véritable profondeur de la couleur. Et il y a vraiment une urgence en les restaurer.

L'autel de la chapelle St Hubert à Entrange © Radio France - Thomas Jeangeorge

Pour voter pour la chapelle St Hubert d'Entrange, c'est ici que ça se passe !