Patrimoine : mobilisation pour sauver un emblème de la ville de Saint-Louis

L'aigle en métal qui domine la façade de l’ancienne distillerie Fernet-Branca à Saint-Louis (Haut-Rhin) a besoin d'une sérieuse restauration . La fondation qui désormais occupe les lieux et gère un espace dédié à l'art contemporain souhaite trouver les financements pour mener à bien les travaux.

C’est une figure emblématique de Saint-Louis . Un aigle placé au-dessus d’un globe terrestre sur l’ancienne distillerie Fernet-Branca . Le gigantesque bâtiment est devenu un espace consacré à l’art contemporain, la fondation Fernet-Branca après l’arrêt de l’activité de la distillerie en 2000.

Cédé par la firme via un bail emphytéotique, c’est désormais une fondation qui doit entretenir les lieux et trouver les financements pour redonner jeunesse à cet aigle, inscrit comme la façade, à l’inventaire des monuments historiques en 1996. Les travaux ont été estimés entre 200 et 250 000 euros.

L'aigle domine le bâtiment qui se dresse en bordure de la voie ferrée qui conduit de Bâle à Mulhouse. © Radio France - Patrick Genthon

Pour Jean Ueberschlag, l'ancien maire de Saint-Louis qui préside la Fondation, c'est un véritable emblème de la ville. L'aigle a été conçu pour l'exposition universelle de Milan en 1906 pour la firme italienne Fernet-Branca. Il a été installé sur le toit de la distillerie à son ouverture en 1909. Il s'agit d'un vaste bâtiment long de 50 mètres construit sur un terrain qui longe la voie ferrée.

La ville devrait apporter son soutien tout comme sans doute le ministère de la culture qui instruit un dossier. La fondation Fernet-Branca compte aussi sur des mécènes.