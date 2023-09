Patrimoine normand : la région lance des nouveaux dispositifs pour accompagner la restauration d'édifices

Nathalie Porte et Sophie Gaugain, vice-présidentes de la région Normandie et Edouard de Lamaze, conseiller régional chargé du patrimoine, à Houlgate.

"Nous ne voulons pas restaurer nous-même les bâtiments, nous n'en avons pas les compétences, nous voulons accompagner les projets publics et privés", explique Edouard de Lamaze, conseiller régional chargé de la mission patrimoine. Le conseil régional a voté à l'unanimité, en juin 2023, le nouveau plan patrimoine. 5 500 000 euros de budget pour venir en aide aux porteurs de projets.

"Ça représente 1€60 par habitant, par an. On a presque doublé, avant on était à 1€", précise l'élu de Seine-Maritime. Un budget étendu pour un patrimoine qui l'est tout autant : 5 490 édifices religieux, 10 300 sites privés recensés par l'Inventaire du patrimoine culturel et 53 parcs et jardins remarquables.

La région met en place deux nouveaux dispositifs d'aides. Le premier concerne les édifices protégés par le classement aux Monuments historiques. Une aide au diagnostic, une autre aux travaux, sont proposées par la région. Le second dispositif est à destination des édifices labellisés "Patrimoines Normands".

Pour encadrer ces aides, "une commission est en cours d'élaboration pour trier les demandes à venir. Nous regarderons en particulier l'intérêt de l'édifice, l'intérêt du projet et s'il a vocation à accueillir du public", détaille l'élu régional. Les premières subventions seront versées en 2024.

Un concours et un guichet unique pour aider le patrimoine

Pour aider les propriétaires privés et les collectivités, la région a lancé une aide par téléphone "Allo Patrimoine Normandie", rejoint en 2024 par une plateforme en ligne. "C'est un guichet unique qui va permettre aux porteurs de projet d'être aiguillés vers le meilleur dispositif, la meilleure aide possible", assure Edouard de Lamaze.

Les Normands pourront aussi participer à la restauration de leur patrimoine. Un concours sera lancé à l'automne 2024 pour choisir leur édifice préféré. Chaque département pourra voter pour un édifice local, à la fin, il n'en restera qu'un. Le vainqueur bénéficiera d'une aide complète de la région pour sa restauration et sa valorisation. Des fonds lui seront aussi attribué dans le cadre d'un financement participatif.