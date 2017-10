PATRIMOINE : Saint Gervais au pied du Mont Blanc forme "ses premiers Greeters"

La saison touristique d’hiver se prépare en montagne avec un concept original du côté du Mont Blanc ! La commune de Saint Gervais forme ses premiers Greeters : des habitants passionnés de leur commune qui proposent des visites insolites aux touristes.

Le week-end du 21, 22 octobre, la commune de Saint Gervais Mont Blanc a commencé à former une dizaine de Greeters (hôtes en français). Les Greeters, ce sont des habitants du village qui accueillent gratuitement des touristes pour une rencontre authentique et des visites souvent insolites de leur commune.

Avec les Greeters ce sont des visites basées sur l’humain. Caroline Belin est formatrice pour l’Union Départemental des Offices du tourisme et Syndicats d’Initiative de Haute Savoie

Le principe du Greeters explique Caroline c’est de faire visiter sa commune comme à un ami, c’est pour des visites différentes, insolites. « On fait découvrir sa commune comme on l’aime ». Par exemple Pascal, futur Greeters habite une maison blanche et verte avec l’inscription l’Eau vive, sur les hauteurs de Saint Gervais. En fait cette maison accueillait dans les années 1950 des enfants qui étaient en cure de préventorium, pour les infections, nez, gorges, oreilles. Et quand il a restauré sa maison, il a conservé par exemple les petits éviers utilisés par les enfants. C’est ce type d’anecdote que peut raconter un Greeters.

Une maison de Saint Gervais qui accueillait des enfants en cure de soin dans les années 1950 © Radio France - Anabelle Gallotti

L’immatriculation FABDQ : Faut avoir beaucoup de culot !

Fresque François Durafour à Saint Gervais - Capture d'écran Savoie Mont Blanc

Catherine, une autre Greeters en formation a raconté l’histoire de cette fresque géante sur le mur du bâtiment des Ancolies en plein centre du village. Cette fresque commémore l’exploit historique de l’aviateur François Durafour, sur le Mont Blanc, en 1921.

L’origine des Greeters

Le concept de Greeters vient des Etats Unis, il a été mis en place à New York dans les années 1990. L’idée de départ c’était d’améliorer la réputation de New York, alors connue comme une ville dangereuse, en mettant en lien les touristes et les résidents. Cette approche s’est depuis répandu dans de très nombreuse destination touristique dans le monde. Et le concept arrive maintenant au pied du Mont Blanc.