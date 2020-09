Patrimoine Sarthe : lancement officiel des travaux de restauration à la jumenterie du Lude

Pour les Journées européennes du patrimoine, ce week-end des 19 et 20 septembre, la jumenterie du Lude ouvre ses portes au public. Des promenades en calèche et en poney sont prévues autour du site classé natura 2000. Mais ce fut surtout ce samedi le lancement officiel des travaux de restauration de ce site construit au 19ème siècle avec la remise du chèque de 116.000 euros de la fondation du patrimoine.

La jumenterie du Lude a été sélectionnée par la mission Bern et la Fondation du patrimoine en 2019, pour être restaurée par un chantier-école composé de professionnels et d’élèves géré par l'association Cham (chantiers, histoire et architecture médiévales).

Les travaux, vont commencer mi-octobre pour une durée de trois ans. Il s'agit à la fois à mettre en valeur le lieu et de former des artisans.

La jumenterie du Lude avant le début de sa restauration © Radio France - Christelle Caillot

C'est une valorisation sociale et touristique

"Dans ce chantier école, on va surtout apprendre à des jeunes à se former à des métiers d'antan comme la taille de pierre" souligne la maire du Lude Béatrice Latouche. "Un travail qui se fera en partenariat avec les professionnels des monuments de France, et c'est une chance pour ces jeunes qui seront sur ce chantier. Ils seront 18 chaque année, et des bénévoles pourront venir les deux mois d'été".

"C'est une plus-value également d'un point de vue touristique pour la commune et pour le territoire" rajoute Béatrice Latouche, "d'autant plus que l'on est en cours d'homologation pour être classée petite citée de caractère, donc ça va nous aider aussi. La jumenterie est un patrimoine exceptionnel dans un cadre classé natura 2000 au milieu d'un sentier de randonnée. C'est une joie de voir ce bâtiment renaître".

Thomas Moussu, le directeur adjoint de l'association Cham devant la jumenterie du Lude © Radio France - Christelle Caillot

Un site atypique et exceptionnel

"Le site vient d'être classé aux monuments historiques et il est complètement atypique" souligne Thomas Moussu, le directeur adjoint de l'association Cham (chantier, histoire et architecture médiévales) qui est chargé du futur chantier d'insertion. C'est l'un des seuls bâtiment avec cette configuration architectural. en fait, il y avait une maison de valet au centre des box des chevaux. C'est le seul bâtiment de ce type qui existe encore en France".

La jumenterie, est située près du pavillon de Malidor et du château au Lude. (prévoir des chaussures de marche pour accéder au site).