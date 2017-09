Patrimoine : une page se tourne pour le bassin extérieur de la piscine du Carrousel à Dijon

Alors que les Journées du patrimoine se poursuivent ce dimanche 17 septembre, pas de visite prévue à la piscine du Carrousel de Dijon. Son bassin extérieur, qui fait partie du patrimoine dijonnais va être complètement détruit et reconstruit. C'est une page de l'histoire de Dijon qui se tourne.

Elle fait partie du patrimoine dijonnais : la piscine du Carrousel sur les allées du parc a définitivement fermé son bassin extérieur ! Le dernier bain d'été a eu lieu le dimanche 3 septembre dernier. Un dernier bain tout court dans cette configuration là car d'importants travaux vont bientôt débuter pour transformer les lieux. Un projet voté par la ville pour transformer les lieux, car d'ici deux ans, le public devrait découvrir un nouvel espace aquatique et un bassin nordique, ouvert toute l'année.

La piscine du carrousel à Dijon, continue d'accueillir les nageurs tout au long des travaux prévus jusqu'à fin 2019 © Radio France - Stéphanie Perenon

Un bassin inauguré en 1952

Un bassin où de très nombreux dijonnais sont venus patauger l'été, entre amis en famille. Un lieu où les souvenirs sont très nombreux. Patrice Millot est l'ancien directeur sportif du club de natation l'ADN, dont les entraînements se font à la piscine du Carrousel. Ilgarde un souvenir ému de ce bassin extérieur .

Patrice Millot, l'ancien directeur sportif du club de natation l'ADN Copier

Émotion aussi pour Charles Rozoy, l'ancien champion paralympique. Le trentenaire est aujourd'hui élu délégué aux grands équipements sportifs sur la Métropole dijonnaise, et lui aussi a nagé toute sa prime jeunesse à la piscine du Carrousel. Il est forcément un peu nostalgique même s'ilcroit beaucoup au nouveau projet.

Charles Rozoy, l'ancien champion paralympique, aujourd'hui élu délégué aux grands équipements sportifs sur la Métropole dijonnaise Copier

Le bassin extérieur de la piscine va subir d'importants travaux © Radio France - Stéphanie perenon

Ici une photo de la piscine du Carrousel exposée pour la dernière journée d'ouverture cet été © Radio France - Archives municipales Dijon

Exposition et carreaux en souvenir

Pour la dernière journée d'ouverture du bassin, des photos d'archives retraçant cette histoire ont été exposées et d'anciens carreaux du bassin de 1952 ont été distribués au public. Des carreaux qui se sont arrachés.

Reportage Copier

Ouverture du nouveau bassin fin 2019

L'ouverture est normalement prévue fin 2019, les baigneurs devraient découvrir un bassin extérieur accessible toute l'année, d'un bassin éducatif et sportif, un bassin polyvalent et une lagune pour les enfants. Il y aura aussi une aire de jeux, un espace sauna-hammam et deux salles de fitness. Montant du projet, aux alentours de 20 millions d'euros.