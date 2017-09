Patrimoine : une vente au sein du manoir de Bois-Marcel permet de découvrir ce lieu secret au coeur de Saint-Lô

C'est un manoir privé qui ne se visite pas. Mais à l'occasion de la vente aux enchères de l'intégralité de son mobilier, le manoir de Bois-Marcel à Saint-Lô sera exceptionnellement ouvert à la visite samedi et lundi. Une aubaine en pleines journées du patrimoine!

Construit en 1609 dans l'esprit de la Renaissance, le manoir de Bois-Marcel est un petit bijou architectural. Et malgré les bombardements de 1944 qui ne l'ont pas épargné, il est encore aujourd'hui un formidable témoignage du compromis architectural entre classicisme et gothique. Le corps de logis rectangulaire flanqué de deux tourelles en encorbellement abrite aujourd'hui une collection de mobiliers accumulés par l'ancien propriétaire, Raymond Regnault, ancien président de la Société d'Archéologie de la Manche et spécialiste du XVIe siècle, décédé en 1966.

Acheteurs et curieux bienvenus

Ce sont ainsi des tableaux de l'école hollandaise du 17e siècle ou encore des sculptures religieuses, des tapisseries ou encore une crosse en ivoire qui seront mis en vente ce samedi. Plusieurs meubles et objets de moindre valeur seront également attribués aux plus offrants lors de la deuxième journée de cette vente aux enchères assurée par le commissaire priseur coutançais Eric Boureau. Les acheteurs sont évidemment les bienvenus comme tous les curieux qui souhaiteraient profiter de ce moment pour découvrir cet élément patrimonial exceptionnel au coeur de Saint-Lô.

Vente aux enchères organisée, samedi 16 et lundi 18 septembre, au manoir de Bois-Marcel, 369 rue de Tessy à Saint-Lô.