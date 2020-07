Patrimoine : visitez en 3D l'église Saint-Martin de Vic et ses fresques du XIIème siècle !

Passionnés de patrimoine, et si vous (re)découvriez l'église Saint-Martin de Vic depuis votre canapé ? Une visite virtuelle, en trois dimensions, comme si vous y étiez ! C'est désormais possible grâce à une numérisation qui a été réalisée mercredi 24 juin. L'église Saint-Martin de Vic, connue pour ses fresques du XIIè siècle, a été "scannée" par une caméra spéciale.

Objectif : immortaliser l'édifice et ses peintures rares. Une opération qui a coûté quelques centaines d'euros et a été réalisée par l'agence Le Cercle digital, installée à Tours. "J'ai une caméra 3D-VR sur un trépied, que je déplace de 2,5 mètres environ de points en points. Elle prend des images à 360°C qui sont ensuite combinées les unes aux autres, cela permet de créer un nuage de points qui fait la modélisation en trois dimensions", explique Christelle Liauté, directrice du Cercle digital, qui s'est occupée de l'opération.

Une visite virtuelle comme si vous y étiez !

Il a fallu une heure et demi pour "scanner" l'ensemble de l'édifice. Et le résultat est bluffant ! "Ça permet de découvrir l'église comme si on y était. On n'est pas sur une simple vue à 360°C où on est au milieu de l'église et où on fait le tour. Là, le visiteur va vraiment pouvoir pointer des endroits et avancer dans l'église, zoomer sur les fresques, aller jusque dans le chœur, suivant son rythme, ses envies", décrit-elle. "C'est beaucoup plus fin, plus intuitif, qu'on soit sur un ordinateur où on clique avec sa souris, ou bien sur une tablette ou un téléphone en cliquant directement avec le doigt".

On peut donc admirer tous les détails, les peintures, l'autel, la charpente... Des points d'intérêt avec des explications seront ajoutés au fur et à mesure. L'objectif, c'est de faire connaître le lieu, et d'attirer des donateurs. Car un vaste chantier de plus de 700.000 euros a été engagé dans l'église Saint-Martin de Vic. La façade a déjà été refaite, il faut désormais restaurer l'intérieur de l'édifice.

Un appel aux dons a été lancé par la Fondation du patrimoine, qui a organisé cette captation. 8.000 euros ont déjà été récoltés sur les 40.000 espérés par la communauté de communes. Si vous souhaitez participer à cette campagne de restauration, c'est par ici. "L'idée de la numérisation est de faire rayonner au-delà des habitants du secteur pour toucher des donateurs étrangers ou à travers toute la France. C'est aussi un moyen pour nous de conserver, à un instant T, le bâtiment tel qu'il était, avec ses fresques rares du XIIe siècle", explique Maximilien Pellereau, chargé de mission à la Fondation du patrimoine.

Encore plus de 30.000 euros de dons nécessaires pour les travaux

En attendant la suite des travaux, l'église est toujours accessible. Des visites commentées sont organisées tous les mercredis à 17h30, sur réservation auprès de l'office du tourisme de La Châtre. Pour la visite virtuelle de l'église Saint-Martic de Vic en trois dimensions, cliquez sur ce lien.