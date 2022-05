Patrouille de France, Rafale, A380 : des avions pour rêver au meeting de Muret-Lherm

Le meeting aérien Airexpo, un des plus grands de France, fait son retour ce samedi 14 mai au sud de Toulouse, à l'aérodrome de Muret-Lherm. Après deux annulations à cause du Covid-19, plus de 15.000 personnes sont attendues. Passionnés comme néophytes.

Le spectacle sera dans le ciel, ce samedi 14 mai au sud de Toulouse. Les passionnés d'aviation, de bruits de moteur et de voltige se retrouvent à l'aérodrome de Muret-Lherm, pour la 36e édition de Airexpo. Le meeting aérien est un des plus grands de France, et c'est aussi le plus original : c'est le seul organisé par des étudiants ! Ceux des deux écoles prestigieuses du secteur aéronautique toulousain : l’ENAC et l’ISAE-SUPAERO. Un boulot de passionnés pour tout organiser, ils y travaillent depuis six mois. Et ce meeting est d'autant plus attendu qu'il n'a pas eu lieu depuis trois ans à cause du Covid-19.

Marcelin Demarville, un des organisateurs : "le but, c'est que ce soit convivial" Copier

15.000 personnes devraient se masser autour de la piste ce samedi, avec un plateau phénoménal rappelle Marcelin Demarville, un des organisateurs : "il y aura des patrouilles de légende, comme la Patrouille de France. On aura aussi la chance d'avoir la démonstration de l'Airbus A380, pour saluer le public. Et puis trois Rafale !". Justement, un Rafale déchire le ciel, au-dessus du jeune homme, qui sourit : "c'est vrai que niveau sonore, on ne sera pas déçus".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des avions plus anciens seront aussi visibles, avec leurs moteurs à hélices, et leurs bruits caractéristiques. "Ce bruit, c'est captivant. Ca fout les tripes", résume Georges venu en voisin de Muret, ce vendredi. Car la veille du meeting, de nombreux amateurs sont venus regarder les appareils déjà présents à l'aérodrome : au sol, ou ceux qui s'entraînaient dans le ciel.

Georges, un passionné : "ce bruit, ça fout les tripes" Copier

Maxime sera aussi là samedi, mais il est aussi venu pour voir les essais. Avec les yeux grands ouverts devant la Patrouille de France, qui passe devant lui : "c'est juste somptueux, on a envie de les accompagner à bord. C'est un rêve !".