Patti Smith et Jeanne Added en Creuse cet été, têtes d'affiche du festival Check-in Party

Plus de 30 artistes sont annoncés sur l'aérodrome de Saint-Laurent, pour la première édition du Check-in Party. Parmi les premières têtes d'affiche, on trouve un grand nom du rock américain.

Saint-Laurent, France

Deux ans après l'unique édition du festival Clandestino, une nouvelle équipe creusoise se lance dans l'aventure des festivals, toujours sur l'aérodrome de Saint-Laurent. Et pour cette première de Check-In Party, c'est un grand nom du rock qui va ouvrir le festival le 22 août : l'américaine Patti Smith. Elle est notament connue pour son tube 'Because the night'.

On pourra aussi écouter deux françaises très en vogue : Jeanne Added et Clara Luciani.

Parmi les autres noms dévoilés ce mardi : Prince Miaou, The Blaze, Oktober Liber, Thee Oh Sees, Psychotic Monks..

Le festival aura lieu sur trois jours du 22 au 24 août 2019.