Patti Smith "voulait vraiment venir chanter à la chapelle de Ronchamp"

Patti Smith, l'icône punk des années 70 se produit ce mardi soir à la chapelle de Ronchamp (Haute-Saône), dans le cadre du festival Génériq. Si elle a choisi cet endroit, ce n'est pas par hasard.

C'est avec son fils à la guitare que Patti Smith a choisi de venir chanter à Ronchamp, dans l'enceinte de la chapelle de l'architecte Le Corbusier, ce mardi soir. Cette 10e édition du festival Generiq accueille cette année une cinquantaine d'artistes pop, rock, électro ou hip hop dans des lieux insolites de la Bourgogne-Franche-Comté, et jusqu'en Alsace. Pour Patti Smith, c'est une occasion de réaliser un de ses vœux, celui de chanter dans une église.

Je me sens bien ici, je ressens une vraie connexion avec la nature". — Patti Smith

C'est l'artiste de 70 ans qui a elle-même contacté les responsables du festival pour jouer dans ce haut lieu culturel et spirituel de la région, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco l'an dernier. "Ça fait longtemps que je voulais venir ici. J'ai vraiment la sensation que les gens viennent y chercher toute la beauté qu'il y a au fond d'eux-mêmes. Ils viennent prier, en silence, ressentir la joie, la paix, une réelle communion avec la nature, confie la star. La première fois que je suis arrivée ici, j'ai eu envie de prendre des photos des arbres". Patti Smith s'est ouverte sur les émotions que lui procurent ce lieu : "L'art, l'architecture, et puis l'acoustique y est tellement belle. Toutes ces vibrations, cette énergie, c'est très inspirant pour une artiste comme moi. Mais je tiens à dire que je suis très respectueuse de ce lieu. Je ne viens pas y chanter des chansons païennes par rébellion, du moins plus à cette période de ma vie. Je suis sûre que si Le Corbusier était là, il ne m'en voudrait pas".

Succès assuré à Ronchamp

Un concert n'a pas suffi aux fans de la rock star. Les places ont été raflées en quelques minutes à peine, à tel point que les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que de programmer un second concert, qui a lieu ce mardi soir également, deux heures plus tard.

