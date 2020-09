VIDÉO - Pau : Emmaüs donne aux archives 500 plaques photographiques du début du XXe siècle

Emmaüs Pau-Lescar a donné aux archives communautaires plus de 500 plaques photographiques du début des années 1900. Ces photos, sûrement toutes du même photographe, représentent des lieux et des évènements béarnais.

Les photos sont datées entre 1912 et 1922.

Début septembre, la communauté Emmaüs Pau-Lescar a reçu un carton avec de nombreuses boîtes de plaques photographiques. Plus de 500 plaques datant du début du XXe siècle. L'auteur de ces photographies reste inconnu. Il a immortalisé, entre 1910 et 1922, de nombreux lieux et évènements béarnais. "C'est un véritable trésor !", se réjouit Marie-Anne Bornet-Molier, la responsable de la bibliothèque patrimoniale aux archives de Pau-Pyrénées. Emmaüs a fait don de ces plaques aux archives.

Les plaques sont en très bon état. "Elles sont seulement poussiéreuses", note Vanina Joveneau, qui travaille aux archives. "Nous trouvons ce témoignage 100 ans plus tard, alors qu'il aurait pu finir dans l'oubli. C'est grâce au particulier qui a déposé ces plaques à Emmaüs et grâce aux compagnons qui ont remarqué leur potentiel."

Qui est ce photographe ?

Reste à savoir qui se cache derrière ces nombreux clichés. "C'est forcément un Pyrénéiste, remarque Marie-Anne Bornet-Molier. Et quelqu'un qui devait fréquenter une certaine société parce qu'il avait les moyens de se payer un tel matériel. C'est _un professionnel ou un semi-professionnel_."

Le photographe utilisait l'un des premiers procédés de photos couleurs du début du XXe siècle. Pour le moment, il faut utiliser un stéréoscope pour visionner les photos. Les lunettes permettent d'admirer des photographies en 3D !

Un an de travail à venir

Enthousiastes, les équipes des archives paloises sont déjà au travail. Il faut dépoussiérer les plaques, les numériser et surtout, identifier tous les lieux et tous les évènements représentés (scènes de vie, nature, paysages, monuments). Ce travail devrait durer au moins un an. Ensuite, les photos seront disponibles sur Gallica, la bibliothèque numérique de France.

Les archives ont déjà photographié quelques plaques. - Archives

De nombreuses plaques représentent des scènes de vie en Béarn. - Archives