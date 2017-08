Pau : Hestiv'Oc fait le plein mais délaisse le centre-ville

La délocalisation de cette 13ème édition au Stade Tissié n'a pas empêché une forte affluence d'après les organisateurs. Mais beaucoup de festivaliers et de commerçants regrettent l'atmosphère assez terne du centre-ville pendant ce week-end.

Si vous vous êtes baladés dans les rues de Pau samedi après-midi, vous l'avez constaté vous-même, le festival Hestiv'Oc n'a pas drainé beaucoup de monde en centre-ville. Il y avait davantage de monde en train de faire du shopping rue Serviez ou place Clemenceau qu'aux abords des (rares) spectacles place de la Déportation ou place Royale. Gros succès en revanche ce dimanche matin pour le retour de la messe en Béarnais qui a attiré près de 800 personnes (jauge maximale autorisée 799) à l'Eglise Saint-Martin.

La messe en Béarnais a fait le plein ce dimanche matin à l'Eglise St-Martin © Radio France - Thomas Biet

7 000 festivaliers en 4h au Stade Tissié !

La délocalisation du centre névralgique du festival Hestiv'oc au Satde Tissié cette année a visiblement eu pour effet d'éparpiller la foule des festivaliers. Ils ont pourtant été sûrement plus nombreux que jamais à participer à cette 13ème édition. Les jauges des organisateurs ont été exceptionnelles notamment samedi soir : 7 000 personnes environ comptabilisées en 4h seulement.

Les spectacles, ici Place de la Déportation, ont attiré du monde, mais trop ponctuellement d'après les commerçants © Radio France - Thomas Biet

L'impression que cela m'a fait en arrivant au centre-ville ? Vide.

Une affluence qui n'a pas profité aux commerçants du centre-ville alors même que le Stade Tissié était fermé samedi après-midi. Beaucoup d'entre-eux regrettent d'ailleurs la délocalisation. "Quand les gens vont à un festival, ils se rendent sur le site, ils ne vont pas ailleurs" lâche l'une d'entre elles, dépitée. Une Paloise qui habitait auparavant dans le centre-ville s'agace : "Le festival bénéficiait d'un site magnifique même si cela pouvait gêner certains riverains. Je suis avec des amis de Paris et si je ne leur avais pas dit qu'il y avait un festival, ils ne l'auraient même pas su". Certains trouvent la critique trop prompte : "Les riverains ont le droit au calme et les commerçants ne devraient pas se plaindre car le stade est fermé entre midi et deux et donc les gens sont venus se restaurer dans le centre" contredit ce festivalier. Un touriste résume : "Je trouve que la formule est sympathique mais c'est vrai que quand je suis arrivé dans le centre-ville, l'effet que cela m'a fait est une impression de vide".

Moins de Palois, plus de Béarnais ?

Les organisateurs d'Accents du Sud se félicitent de la participation du public mais avouent réfléchir à une autre formule pour l'année prochaine en alliant la capacité du Stade Tissié et une programmation plus "musclée" dans le centre-ville de Pau. La réflexion se tiendra de la rentrée à la fin de l'année. Par ailleurs, alors que certains évoquent le fait que de plus en plus de festivaliers partent en vacances à cette période pour bénéficier de locations moins chères sur la côte, un organisateur dément : "Ce sont sans doute les Palois qui en profitent. Mais il y a beaucoup de gens des vallées et des plaines du Béarn qui se déplacent à Hestiv'Oc". Festival rural en plein centre-ville alors ?