Pau, France

La fanzone pour la finale de la coupe du monde à Pau sera finalement dans le centre-ville. Un dispositif autour du Boulevard des Pyrénées est prévu avec deux écrans géants, un situé square Aragon de 40m² et l'autre place Royale de 12m². Cette fanzone pourra accueillir 15 000 personnes. La circulation sera interdite à partir de 16h dans la zone de diffusion et aux abords. L'entrée se fera par cinq points d'accès avec fouilles, les sacs volumineux seront interdits. Au total 80 personnes (policiers et service de sécurité) seront chargés de sécuriser le dispositif. Coût total de l'installation : 20 000 euros.

6.000 personnes mardi soir aux Bleuets

Depuis le début du mondial, presque l'intégralité des rencontres étaient projetées sur écran géant au stade des Bleuets, dans le quartier Saragosse. L'affluence record a été atteinte au stade des Bleuets avec 6 000 spectateurs pour la demi-finale France-Belgique, mardi soir.

Un compromis a été trouvé entre les différents organisateurs, la ville de Pau, le club des Bleuets et la MJC des Fleurs, pour organiser l'événement dans le centre-ville de Pau.

