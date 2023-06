Pau : la programmation de la saison théâtrale 2023/2024 révélée

De gauche à droite : la metteuse en scène Juliette Deschamps, le directeur artistique Eric Vigner et l'adjoint au maire Jean Lacoste

Ce lundi, la mairie de Pau a présenté sa programmation théâtrale pour la saison 2023/2024. 13 spectacles sont à l'affiche, 7 au théâtre Saint-Louis et 6 au Foirail. L'an dernier, la fréquentation des salles avait doublé. Elle était passée de 2.630 billets vendus à 4.550. Cette année, un thème ressort, celui du féminisme.

En effet, la programmation de cette saison consacre une place importante aux femmes et à leurs parcours. Entre une farce sur l'avortement et le patriarcat avec La culotte de Jean Anouilh, la pièce biographique qui retrace les 70 ans de combat de la célèbre avocate féministe Gisèle Halimi et les règles du savoir vivre dans la société moderne, une pièce avec Catherine Hiegel de la Comédie-Française, qui parodie un manuel de bonnes manières du début du XXe siècle, le thème du féminisme s'impose de lui-même.

"Les luttes des femmes sont au centre de la société d'aujourd'hui, c'est naturel que le théâtre s'en empare" déclare Eric Vigner en assurant ne pas avoir cherché à faire du féminisme le thème central de cette saison. Le théâtre de Pau n'oublie pas les classiques. La saison est rythmée par des pièces de Tchekhov, Molière et Goldoni, en costume d'époque. Le genre d'immanquables qui permet d'exploiter les possibilités de mise en scène de l'immense salle du Foirail.

La venue d'André Dussollier va marquer la saison, en avril avec sa pièce Sens Dessus Dessous, un patchwork de textes d'écrivains français qui vont de Victor Hugo à Raymond Devos. Trois pièces tout public sont également prévues : Molière Masqué en novembre, l'Autruche et l'ascidie en décembre et Depuis que je suis né en mars. En tout, cette saison se compose de 13 spectacles. 4 au théâtre Saint-Louis et 6 au foirail

Les spectateurs devront donc penser à réserver rapidement leurs places pour les représentations, ou à prendre un abonnement à 250 euros l'année (plein tarif). Tout est faisable en ligne sur le site de l'office du tourisme de Pau . Cette année, un nouvel abonnement est disponible, l'abonnement découverte. Pour 100 euros, l'abonnement donne droit à un spectacle théâtral, un concert pour le Pau Jazz, un concert classique de l'orchestre Pau-Béarn et un spectacle de Danse théâtrale à l'espace pluriel. La mairie de Pau espère diversifier les publics en proposant des billets abordables.