Le programme du festival rock et cinéma "Rock This Town" a été détaillé ce mercredi à Pau. Les festivités doivent débuter le 24 avril prochain, mais une soirée de concert de "The Limiñanas" organisée au cinéma Le Méliès le vendredi 27 avril affiche déjà complet.

Pau, France

Pour sa 11e édition, le festival "Rock This Town" continue d'être itinérant, dans toute l'agglomération paloise. Le cinéma Le Méliès, qui chapeaute l’événement, va sortir de ses murs. Six soirées sont organisées, au cinéma Le Méliès le mardi, mercredi, vendredi et samedi, à la Centrifugeuse le jeudi, à La Ferronerie à Jurançon, le samedi et à La Route du Son à Billère, le dimanche.

Le festival, qui revisite l'histoire du rock, est un mix de cinéma et de musique. Au programme : des projections de films bien-sûr et des concerts, mais il y aura aussi un salon du disque pour échanger ses vinyles notamment, ainsi que des expositions et une rencontre littéraire.

Mais ne cherchez plus de places pour la soirée du vendredi. Les billets pour le concert de "The Limiñanas" sont déjà tous vendus. Il y avait 300 places en vente, la jauge maximum, puisque le concert est programmé dans la grande salle de cinéma du Méliès, un cadre original mais qui n'est pas extensible.