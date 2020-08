"Ça fait plus de 20 ans qu'on attend" : le skatepark de Pau inauguré ce jeudi

Un dernier ouvrier s'affairait à appliquer du vernis ce mercredi après-midi. Tout n'est pas encore bétonné autour, mais l'essentiel est là : ce nouveau terrain de jeu de 1 800 m², derrière les halles de la Sernam, proche de la gare de Pau. Et, preuve de l'impatience des adeptes des sports de glisse, certains sont déjà venus derrière les grilles pour repérer les lieux, comme Antoine, 12 ans, venu en vélo, mais qui compte bien être sur son skate dès jeudi, après l'inauguration à 15 heures. "Je suis venu voir s'il ouvrait bien demain, et la personne du chantier me l'a dit. Je l'attends depuis assez longtemps. Il y a deux ans, j'avais entendu qu'il ouvrirait en septembre 2019, et finalement il n'avait pas ouvert".

Un espace intérieur attendu pour 2022

Reportée, la première partie (extérieure) du skatepark ouvre effectivement ce jeudi 13 août. Un espace de 1 800 m² avec un espace "street", avec des bancs, des rails (dont un en forme du pic du midi d'Ossau), et des courbes, et un espace "bowl", une sorte de piscine enterrée. La seconde partie, de 800 m²à l'intérieur des halles sera inaugurée, a priori en 2022. Un soulagement pour les skateurs palois qui avaient l'habitude d'exercer leur passion en ville, notamment place Clemenceau. Ou bien de se rabattre sur les skatepark de Lons, Lescar, Jurançon, Nay, Sauvignon ou Oloron.

Peut-être le plus heureux des skateurs palois, Matthieu Peyrefitte, gérant du magasin Jump, et trésorier de l'association Apotéoz. © Radio France - Thomas Coignac

"Le bowl, il est grand, il est bien. La partie street est plus petite que ce que je pensais, mais elle est bien aussi", juge Antoine. "Y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux.", renchérit Clément, 13 ans, venu d'Idron.

"Ça fait plus de 20 ans qu'on attend ce skatepark", se réjouit Matthieu Peyrefitte, patron du magasin de skates "Jump", en centre-ville et trésorier de l'association Apoteoz, qui a collaboré avec la mairie sur son installation. "Il y a une vraie demande, il y a toujours eu une grosse scène skate à Pau. Au magasin, on n'arrêtait pas de me demander quand est-ce que ça ouvrait. En plus, avec la discipline qui devient olympique, il y a beaucoup de jeunes, notamment de filles. Il y a un vrai engouement", juge-t-il, avant d'assister à l'inauguration.

Éclairage et borne Wi-Fi

Et cette inauguration répond aussi à un objectif olympique. Le skate y entrera dès Tokyo, et sera aussi présent à Paris. Le skate-park de Pau, qui serait un des plus importants de France pourrait alors servir à organiser des manches de qualification, ou des entraînements. Et si Hassan et Jonathan sont un peu dubitatifs devant la rampe en forme de pic du Midi d'Ossau, ils l'assurent, ils reviendront ce jeudi. "Dès demain, on risque d'être nombreux", sourit Hassan. Et même en soirée, puisque le skatepark sera éclairé. Et bénéficiera même d'une borne Wi-Fi, pour poster en ligne les vidéos les plus impressionnantes.