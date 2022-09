Pau : le thème de l'édition 2022 des "Idées mènent le monde" dévoilé

Les rencontres littéraires paloises, "Les Idées mènent le monde" prévues les 18, 19 et 20 novembre auront cette année pour thème : "Envie de vivre".

Philippe Lapousterle et François Bayrou ont dévoilé le thème 2022 des "Idées mènent le monde"

Ce lundi, Philippe Lapousterle, commissaire général des "Idées mènent le monde", et François Bayrou, le maire de Pau, ont dévoilé le thème de la prochaine édition du festival littéraire. "Envie de vivre", a été retenu pour cette 8e édition qui aura lieu les 18, 19 et 20 novembre prochain. La nouveauté cette année, c'est qu'en plus du traditionnel auditorium du Palais Beaumont où se déroulent la majorité des rencontres, le Foirail refait à neuf devrait aussi accueillir certaines des conférences. Ce qui ne change pas, c'est que "Les Idées mènent le monde" reste gratuit, il faut réserver, soit à l'office du tourisme en amont, soit sur place le jour même pour pouvoir accéder à l'événement. Habituellement les places s'arrachent !

La liste du programme et les participants devraient être dévoilés dans les prochains jours, mais lors du dévoilement du thème de cette année, Philippe Lapousterle à cité longuement l'expérience personnelle du chanteur Grand Corps Malade. "Il raconte avoir perdu les cinq sens au moment de son accident, et d'en avoir acquis un sixième : l'envie de vivre". Ce qui laisse penser que l'interprète de nombreuses chansons et slams pourrait faire partie des invités.