Pau : le thème de la 7e édition des "Idées mènent le monde" dévoilé

Le maire de Pau François Bayrou et le commissaire général des "Idées mènent le monde" Philippe Lapousterle ont dévoilé ce jeudi après-midi le thème de la 7e édition des rencontres littéraires paloises, prévues les 19, 20 et 21 novembre 2021. Les intervenants et le public réfléchiront donc à la question : "Reconstruire, se reconstruire. Quel avenir en des temps incertains ?"

Si la situation sanitaire le permet le festival aura lieu dans les conditions habituelles, c'est à dire sous la forme de conférences, séances de dédicaces, salon du livre et expositions. L'an dernier l'événement avait été annulé en raison de la crise Covid-19. L'année d'avant, l'édition 2019 avait pour thème "En quoi croire encore ?" et avait accueilli des personnalités comme Érik Orsenna, Hélène Carrère d'Encausse, Tahar Ben Jelloun, Jean-Pierre Chevènement, Alain Finkielkraut ou Éric Dupont-Moretti.

"Deux ans après, nous voilà de retour", a annoncé avec satisfaction François Bayrou. Selon le maire de Pau la manifestation est d'autant plus importante en ces temps de pandémie mondiale, qui nous pousse à "des bouleversements très profonds. Il nous faut reconstruire en repensant l'avenir dont on voudrait qu'il soit fidèle, mais dont on sait qu'il sera différent". D'où le thème de cette année.

Le commissaire général du festival, Philippe Lapousterle, espère que ce retour des "Idées mènent le monde" symbolisera également la fin du "virus mène le monde"...