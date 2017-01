Pau: Même ceux qui n'en ont pas les moyens assistent au concert du Nouvel An

Comme l'an dernier la répétition générale du concert du Nouvel de Pau était ouverte à plusieurs associations caritatives notamment. Plus de mille personnes y ont assisté avec émerveillement.

"L'année commence très bien" lance une spectatrice enchantée à notre micro. C'est la première fois que cette paloise assiste au concert du Nouvel An de l'Orchestre de Pau Pays de Béarn. Pour ouvrir la musique à tous et pour la deuxième année consécutive la répétition générale de ce samedi après-midi était ouverte à plusieurs associations. Plus de mille bénéficiaires et bénévoles y ont assistés.

Premier concert classique de leur vie

Ce samedi après-midi une grande partie des spectateurs assistait pour la première fois de leur vie à un concert de musique classique "ça me change de la télé, le son est différent" raconte un spectateur "même une chaine hifi c'est pas pareil". Il y aussi Véronique qui assiste pour la première fois à un concert de l'OPPB " c'est extraordinaire, des instruments qui pleurent et juste après expriment la joie".

La fin du concert se termine par la marche de la cloche de la liberté. Une cloche qui symbolise l'indépendance des Etats-Unis. Le chef d'orchestre Fayçal Karoui encourage alors les spectateurs à faire une flexion sur eux-mêmes pour imiter cette marche de la liberté "c'est un enchantement, c'est merveilleux" lâche une spectatrice aux anges. Voici ce que ça donne en vidéo :

Il reste encore quelques places

Vous pouvez encore assister au concert du Nouvel An 2017. Il reste quelques places pour ce dimanche 8 janvier à 11h ou 17h, les places sont à acheter directement sur place, la billetterie ouvre une heure avant chaque concert. En tout, près de 10.000 spectateurs devraient assister à ces trois concerts.

Cette année vous verrez sur scène la reine des castagnettes Lucero Tena ainsi que deux jeunes talents : Eva Zavaro au violon, Edgar Moreau au violoncelle mais aussi la clarinettiste Mariam Adam.