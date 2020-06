Pau : toutes les infos sur la réouverture du stade nautique

Le stade nautique de Pau prépare activement sa réouverture. Ce samedi 13 juin, le bassin extérieur va à nouveau accueillir des nageurs, 125 maximum à la fois selon le nouveau protocole sanitaire mis en place, c'est dix fois moins qu'en temps normal. Le créneau maximum de nage sera de deux heures au maximum, après quoi la piscine sera entièrement nettoyée et désinfectée avant de recevoir de nouveaux nageurs.

Les infos pratiques sur la réouverture du stade nautique de Pau. - © Stade Nautique - Ville de Pau

Possibilité de réserver son créneau grâce à une appli

Il faudra arriver masquer avant évidemment de se passer les mains au gel hydroalcoolique en entrant dans le stade nautique. Les cabines et les casiers seront accessibles, même si certains ont été condamnés pour respecter la distanciation physique. Le système d'aération a été adapté pour renouveler encore plus que d'habitude l'air dans les vestiaires. Des agents d'entretien seront présents en nombre pour désinfecter les cabines et les casiers après le passage de chaque nageur. La douche savonnée sera obligatoire avant d'entrer dans le bassin, où il y aura un nombre maximum de nageurs par ligne. Les MNS tiendront les comptes. Enfin si l'espace détente, les bassins intérieurs seront fermés, les pelouses autour du bassin extérieur seront accessibles mais sans les transats, et des cercles vont être tracés d'ici la réouverture pour assurer la distanciation.

Étant donné que la nage est limitée à deux heures, le tarif change aussi : 2 euros par personne (tarif unique, gratuit pour les moins de 3 ans). Il est possible de réserver un créneau via l'appli "Mavillefacile", une soixantaine de places sera ainsi réservable à l'avance (sur 125 au total on le rappelle).

Les agents municipaux et les nageurs licenciés comme cobayes

Ce mercredi, le stade nautique a testé grandeur nature ce protocole sanitaire contraignant. En permettant dans un premier temps à des agents de la collectivité, puis aux licenciés des clubs de natation de suivre le parcours qu'il faudra emprunter à partir de samedi pour venir nager. Les retours sont plutôt bons, il reste un peu plus de 48 heures au stade nautique pour finir de se roder.