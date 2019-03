Pau : une boutique consacrée à l'univers Harry Potter ouvre ses portes

Une boutique entièrement dédiée à l'univers d'Harry Potter a ouvert ses portes ce samedi à Pau, et ça a été un succès pour la première journée.

Pau, France

La musique emblématique de la saga, les lettres d'admission à Poudlard suspendues aux murs, et des rayons remplis de produits dérivés. Tout est fait pour plonger les clients dans l'univers d'Harry Potter dans la boutique Le repaire des sorciers, qui a ouvert ce samedi à Pau. Et pour le premier jour le succès est total.

La journée a commencé à 9h avec plus d'une centaine de participants de tous âges pour une grande chasse aux trésors. Le premier à trouver le mot de passe a eu le privilège d'ouvrir le magasin, rue Joffre. Et la boutique n'a pas désemplie de la journée, avec des fans et curieux par centaines.

Des produits dérivés compliqués à trouver

Pastelle est venue avec deux amies. Elles sont toutes les trois habillées entièrement aux couleurs de la saga, du t-shirt aux boucles d'oreilles. "Chez nous on a un petit studio qu'on a entièrement décoré avec des éléments Harry Potter, on cherche d'autres éléments pour compléter", explique Pastelle. "Dès qu'on a appris qu'une boutique ouvrait à Pau, on n'a pas hésité."

Pour ces Paloises, c'est une vraie chance d'avoir ce magasin chez elles. "En dehors de la boutique officielle à Londres et sur internet, c'est très compliqué de trouver des produits dérivés. Et c'est plus amusant de venir ici entre amis, plutôt que chercher sur internet."

C'est ce même constat qui a poussé Philippe Montelieu à ouvrir Le repaire des sorciers. L'idée vient de leur fille, après un voyage aux studios Warner Bros à Londres. "Elle nous a demandé pourquoi on ne fait pas une boutique Harry Potter ? C'est tellement compliqué de trouver des produits de la saga. On s'est dit pourquoi pas."

La deuxième boutique dans le Sud-Ouest

Philippe Montelieu et sa femme ont ouvert une première boutique à Bayonne en septembre dernier. Son succès les a poussés à tenter l'aventure à Pau. "C'est un challenge d'ouvrir une boutique avec uniquement des produits Harry Potter, ça semble même insolite, mais on l'a fait." Avant d'expliquer, "si on est venu sur Pau, c'est une demande des fans, qui nous ont dit qu'ils ne trouvaient rien chez eux." Robe de sorciers, baguettes, échiquier de la saga ... Il y en a pour tous les goûts.

Et l'arrivée de nouveaux produits n'est pas prête de s'arrêter. Avec un nouveau film Les Animaux Fantastiques prévu pour 2020, l'univers étendu d'Harry Potter continue d'apporter des peluches, mugs et t-shirts. Et les nouveaux fans qui vont avec.