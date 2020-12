Paul Marque, un Dacquois de 23 ans devient danseur étoile

Il a tout juste 23 ans et il vient d'être nommé danseur étoile à l'opéra de Paris. Paul Marque est dacquois et c'est ici, dans les Landes, qu'il a appris à danser, à l'âge de 4 ans. Une passion qui l'a emmené au sommet de son art.

"A 4 ans, il a dit à sa prof de danse : 'ze serai danseur étoile.' Il avait un petit cheveu sur la langue", raconte Bertrand Marque, le père de Paul. La fierté s'entend dans sa voix. Dimanche 13 décembre, son fils a réalisé son rêve : il est effectivement devenu danseur étoile de l'opéra de Paris, nommé par Aurélie Dupont, directrice de la danse. Paul Marque venait de danser un ballet intitulé La Bayadère, diffusé en ligne et il ne s'y attendait pas du tout : "C'était une très grosse surprise et une très bonne surprise", déclare le danseur, encore ému. "Je n'ai pas encore réalisé, je suis toujours en train de flotter sur un petit nuage, je ne peux pas m'empêcher de sourire", s'exclame-t-il.

L'histoire de ce Billy Elliot landais commence donc à 4 ans au studio On Stage de Dax. Laetitia Michel est la première professeure de danse de Paul : "Il avait toutes les qualités physiques nécessaires, il avait déjà l'esprit de discipline, de travail et il avait cette aura, cette présence", se souvient-elle. "J'ai tout de suite su qu'il serait danseur étoile", raconte-t-elle.

Paul Marque, 10 ans environ, danse sur la plage de Saint-Jean-de-Luz - Bertrand Marque

A l'âge de 10 ans, Paul Marque fait son entrée à l'école de danse de l'opéra de Paris, loin de sa famille. "_C'était très dur, je n'avais jamais été séparé de mes parents. Je pleurais énormément, ils me manquaient. Ça s'est atténué au fil des années. _Mes parents ont tenu bon, moi aussi et on ne le regrette pas aujourd'hui", explique le danseur étoile. Le papa, Bertrand Marque confirme : "Parfois on se demandait si on faisait bien de le remettre dans le train le dimanche soir, mais il voulait y retourner, il a un mental hors du commun"

A 17 ans, Paul Marque intègre le corps de ballet, après 6 ans passés à l'école de l'opéra. A 23 ans, celui qui a commencé la danse en allant simplement voir sa grande sœur à son cours de jazz, est nommé danseur étoile. "On a longuement parlé à Paul, dimanche, il y a eu des larmes de joie... On s'est remémoré les moments difficiles, aussi, toutes les fois où on a douté. Mais surtout on a été très heureux, il a réalisé son rêve", raconte Bertrand Marque, ému.