Paul Taylor à la Comédie de Tours, les 7 et 8 avril

Vous n'avez sans doute pas pu passer à côté de l'humoriste Paul Taylor , un humoriste anglais qui a décidé de poser ses valises en France et il en profite pour se moquer de nos petits travers, nous les français.

Cela fait plusieurs années que Paul Taylor parcoure les scènes. Après avoir joué #Franglais , So British ou presque , et après avoir conquis sur internet de nombreux fans grâce à ses vidéos. Paul Taylor présentera son nouveau spectacle BisouBye à la Comédie de Tours, les 7 et 8 avril prochains.

Dans ce nouveau spectacle, Paul Taylor, pose un regard sur ces dix dernières années de scène. Déjà 10 années qu'il à largement célébrées le 4 janvier à La Cigale à Paris.

Ne le manquez pas à la Comédie de Tours, Paul Taylor, du haut de ses 36 ans,il risque de vous séduire. Celui qui a grandit en Angleterre, voir même un peu de partout comme il aime le dire, a tout plaqué alors qu'il travaillait chez Apple pour monter sur scène et partager d'intenses moments de rires avec vous.

LA BISE by PAUL TAYLOR (VOSTFR)