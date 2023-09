Paulette, reine du rock, fête ses 100 ans à Pagney-derrière-Barine : "C'est notre grand-mère à tous"

Les 100 ans de Paulette et les 100 ans du café-bal créé par ses parents

Le Peuple de L'Herbe, Raoul Petite, Unitopia ou encore Ange, le groupe fidèle parmi les fidèles de "Chez Paulette". Ce sont pas moins de quatorze concerts qui sont programmés du vendredi 15 au dimanche 17 septembre à Pagney-derrière-Barine, dans le Toulois pour célébrer l'anniversaire de Paulette, la reine du pub-rock créé à son prénom et son image en 1969.

ⓘ Publicité

Paulette fête ses 100 ans ce jeudi 13 septembre. "On prépare les 100 ans de Paulette, quoi ! C'est notre Everest à nous", confie sans presque y croire Luc, son plus jeune enfant, aux manettes de ce festival "Rock and Paulette". "C'est beaucoup fait avec les bras mais je crois que la majeure partie est faite avec le cœur."

Paulette et son mari, Yves © Radio France - Isabelle Baudriller

De fait, presque 80 bénévoles - "une bande de potes", précise Luc - s'activent dans un champ prêté par José pour monter un chapiteau, une scène et des chalets. Une fois n'est pas coutume, le festival estampillé "Chez Paulette" n'aura pas lieu "Chez Paulette" mais bien à l'entrée du village de Pagney-derrière-Barine pour pouvoir accueillir plus de 2 000 festivaliers en trois jours. Le pub servira, lui, de loges aux artistes.

La scène au fond du chapiteau et les bénévoles, durant la pause casse-croûte © Radio France - Isabelle Baudriller

Les préparatifs du festival "Rock and Paulette" à l'entrée de Pagney-derrière-Barine © Radio France - Isabelle Baudriller

L'anniversaire est double en réalité : les 100 ans de Paulette, "notre grand-mère à tous" selon Norbert, l'un des bénévoles et les 100 ans des lieux puisqu'avant le pub-rock, il existait un café-bal créé par les parents de Paulette. "Yves, mon père, a retrouvé l'acte notarié des 100 ans de l'achat de l'établissement. On s'est dit : c'est la même année que la naissance de Paulette, on ne peut pas passer à côté !" explique encore Luc.

loading

Quant à Paulette, ses cheveux blancs, sa marinière et son visage si jeune, elle feint de ne pas savoir ce qui se trame : "Je les vois qui travaillent, c'est tout, je ne sais pas plus !" lance-t-elle facétieuse, attablée dans son pub. Son lieu, sa vie. "Je l'adore, je mourrais pour lui."

loading