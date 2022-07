Pause guitare : 60.000 spectateurs en cinq jours à Albi, presque autant qu'espéré

Pause guitare s'est sort très bien. Après deux années sinistrées par la crise sanitaire, le festival albigeois a fait son grand retour en ce début du mois de juillet. Les organisateurs tirent un bilan très positif, 52.000 personnes ont participé à cette édition organisée pour la première fois sur cinq jours (quatre habituellement). "C'est vraiment bien quand on sait qu'on a tout organisé en pleine crise sanitaire", rappelle Alain Navarro, le directeur d’Arpèges et Trémolos, aux manettes de l’organisation de Pause guitare.

"Je suis super content, certes on aurait pu espérer cinq mille spectateurs de plus mais on aurait aussi pu avoir cinq mille de moins! " — Alain Navarro

Au total, sur la grande scène de Pratgraussals et au Grand théâtre d'Albi, 60.000 spectateurs ont été comptabilisés. La soirée qui a attiré le plus de monde est celle du vendredi 8 juillet avec sur scène : Ayo, Julien Doré, Clara Luciani et Angèle. 17.000 personnes réunies ce soir-là. Jeudi, pour Lujipeka, Roméo Elvis et Orelsan 13.500 spectateurs présents. L'absence du rappeur Ninho, ayant rencontré un problème d'avion, en a déçu plus d'un.

Pour la première fois cette année, Pause guitare a eu droit à une soirée 100% métal avec le groupe français Gojira en clôture dimanche soir. "C'était génial l'ambiance", commente Alain Navarro qui ne sait pas encore combien de jours durera l'édition 2023.

