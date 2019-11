Pause Guitare à Albi : comment le festival a réussi à attirer Iggy Pop

Albi, France

Encore du lourd, du très très lourd attendu à Pause Guitare, le festival musical d'Albi, pour la 24ème édition l'été prochain. L'an passé Scorpions et Ben Harper avaient créé l’événement.

L'été prochain, se sera aussi un très beau plateau. Parmi les 11 noms dévoilés Angèle, Alain Souchon, Francis Cabrel pour les francophones. Et à l'international, l'association Arpèges et Trémolos a réussi à attirer Iggy Pop.

Qu'est ce qui fait que le star américaine choisi Albi ? L'association a tissé des réseaux parmi les agents des artistes en 24 ans. Alain Navarro, le programmateur a fait connaitre son festival. Mais c'est aussi que dans le Tarn, on sait accueillir, explique Marine Peyroux, de l'association qui gère le festival. "On fait que tout pour que les artistes se sentent chez eux. Avec des loges décorés, une belle cuisine et un beau bar. Et les artistes entre eux se passent le message."

En tout le festival sera composé d'une trentaine d'autres artistes. La programmation totale est attendue au début de l'année prochaine. La 24ème édition se déroulera du 7 au 12 juillet avec 4 soirs de concert sur la Grande Scène de Pratgraussals.