Pavillon Bleu 2020 : le précieux label pour trois lieux de baignade en Franche-Comté

C'est un label qui rassure avant les vacances d'été. Le Pavillon Bleu garantit une eau de qualité et des plages et ports propres, pour se baigner ou se reposer en toute tranquillité. Trois sites l'obtiennent en Franche Comté cette année.

Tous ceux qui commencent déjà à préparer leurs vacances d'été y jetteront sans doute un coup d'oeil attentif. La carte des Pavillons bleus vient d'être publiée. Le drapeau, qui fête ses 35 ans cette année, est décerné ce mardi à 401 plages et 106 ports de plaisance. En Franche-Comté trois sites ont obtenu cette année le précieux label. Il s'agit de la grande plage de Clairvaux-les-Lacs, de la halte fluviale de Deluz, et de la halte de Besançon sur le site du Moulin Saint Paul.

La plage du Grand lac à Clairvaux-les-Lacs est une habituée du label Pavillon bleu. © Maxppp - Philippe Trias

Pavillon bleu : le gage d'une eau de qualité et d'un environnement propre

Pour rappel, le pavillon bleu garantit une eau de qualité et un environnement propre. Il prend en compte plusieurs critères : la qualité de l'eau de baignade bien sûr, mais aussi la gestion de l'eau et des déchets du site, la propreté des plages, une politique de prévention et de limitation des algues vertes, l'éducation à l'environnement ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.