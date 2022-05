Pavillon Bleu 2022 : découvrez les lieux de baignade labellisés dans le Grand Est

Le Pavillon Bleu dévoile ce mardi les plages et ports de plaisance labellisés en 2022. Dans le Grand Est, une plage et 14 ports sont labellisés pour la qualité de leurs eaux de baignade, la gestion des déchets ou les actions en faveur du développement durable.

Le pavillon bleu distingue 419 plages et 217 ports en France

Il y a désormais une plage du Grand Est labellisée pavillon bleu. La plage du lac de Bairon dans les Ardennes fait partie des 36 nouveaux sites qui font leur entrée dans le palmarés en cette année 2022. Jusqu'ici, seuls les ports de la région bénéficiaient de ce label. Le port de Nonsard, dans la Meuse, fait aussi partie des nouveaux sites distingués. Le label récompense les lieux pour la qualité de leurs eaux de baignade, la gestion des déchets ou les actions en faveur du développement durable.

Au total dans le Grand Est quinze site sont labellisés. Le label Pavillon Bleu 2022 est décerné à 536 sites, dont 419 plages réparties sur 197 communes et 117 ports de plaisance.

Les bonnes pratiques récompensées

Les sites qui obtiennent le label Pavillon Bleu s'engagent dans des démarches de développement durable. Ainsi le port de plaisance de Saverne (Bas-Rhin) qui fait partie des 14 ports labellisés du Grand Est a engagé depuis quelques années un plan d’action pour renforcer et développer la biodiversité aquatique et terrestre dans le port. Le projet est porté par la commune et notamment par le conseil municipal des enfants, mais aussi par des partenaires associatifs, comme la Fédération de pêche.

Les plages labellisées pavillon dans le Grand Est

Ardennes

Le Chesne, Bairon et ses environs Lac de bairon 🔹

Les ports labellisés pavillon bleu dans le Grand Est

Ardennes

Halte Fluviale de Revin,

Port de plaisance Intercommunal de Monthermé

Bas-Rhin

Port de Plaisance de Saverne

Marne

Port de plaisance de Nuisement

Relais nautique de l’anse du Jard

Station nautique de Giffaumont Champaubert

Haute-Marne

Port de Nemours

Meurthe-et-Moselle

Port Saint-Georges de Nancy

Port de France

Port de plaisance Michel Roth

Meuse

Port de Nonsard 🔹

Moselle

Nautic’Ham

Port de Plaisance Metz

Port de Sarreguemines

🔹 Nouveaux sites labellisés Pavillon bleu en 2022

