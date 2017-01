Théâtre : huit Bastidots sur scène dans "Hospitalités" sous la direction de Massimo Furlan

Sept habitants de Labastide-Clairence sont sur les planches pour parler hopsitalité : accueil des migrants mais aussi adoption ou refuge. Un spectacle étonnant dû à l'artiste italo-suisse Massimo Furlan invité par la compagnie basque Lagun Arte.

Ils sont potier, prof de danse ou maire, mais surtout pas acteur. Sept habitants de Labastide-Clairence ont pourtant été longuement applaudis au théâtre Viry de Lausanne en Suisse pour leur spectacle "Hospitalités". La compagnie Lagun Arte avait invité l'artiste Massimo Furlan en résidence en 2014. Il est connu pour sa performance "Foot" : il a rempli le Parc des Princes, avec Michel Hidalgo sur le banc pour rejouer, seul et sans ballon, le coup-franc mythique de Michel Platini contre l'Espagne.

Histoire de migrants, d'adoption et d'hospitalité

A Labastide, il a beaucoup écouté et interviewé les habitants, en compagnie de Kristof Hiriart directeur artistique de la compagnie Lagun Arte, pour finalement créer "Hospitalités". On y parle d'Enée et de la Guerre de Troie, de l'Antiquité, d'aujourd'hui des notions d'accueil.

Des extraits du spectacle "Hospitalités"

Les bastidots parlent de leur vie quotidienne et ils font un tabac. On parle de leur spectacle à pleines pages dans "Libération" et "Télérama". On y met en avant un récit sur les migrants mais pour le directeur artistique de Lagun Arte Kristof Hiriart, "Hospitalités ne se résume pas qu'à ça.

Kristof Hiriart: "Ca parle d'accueillir quelq'un et du soin qu'on apporte aux autres"

Les bastidots avec Massimo Furlan parlent de leur village © Radio France - Bixente Vrignon

En Suisse, le spectacle a été présenté à la presse. Le public suisse a aussi été enthousiasmé pour le dramaturge Eric Vautrin, directeur de la communication du théâtre de Vidy à Lausanne.

Eric Vautrin, dramaturge, théâtre de Vidy: "Massimo Furlan nous a dit: 'il m'est arrivé quelque chose!" On savait même pas ce que ça donnerait".

"Hospitalités" est joué à Reims le 11 février au Festival "Reims Scènes d'Europe".

Erakustaldi hau harreraren istorio bat da ere.