Pays basque : des itinéraires gastronomiques pour attirer les touristes

Le Pays basque, Euskadi, la Navarre, la Rioja et le Béarn présentent leur projet commun de routes gastronomiques, du dimanche 10 au mardi 12 octobre, au salon professionnel de l'hôtellerie, restauration et métiers de l'alimentation, à Biarritz. L'objectif est de développer le tourisme.

Une carte avec des centaines de producteurs locaux, des produits avec AOP, des restaurants, des musées et événements gastronomiques : c'est le projet porté par des acteurs économiques publics du Pays basque, d'Euskadi, de la Navarre, de la Rioja et du Béarn. Il est présenté aux professionnels du secteur, du dimanche 10 au mardi 12 octobre, au salon organisé au halle d'Iraty, à Biarritz.

Un itinéraire sur-mesure

Le projet, initié en janvier 2020, doit voir le jour au printemps 2022. Il faut encore créer le site internet, la carte et y répertorier tous les points d'intérêt gastronomique. Un recensement de ces derniers a déjà été fait, avec notamment : "44 produits avec AOP, [...] plus de 600 producteurs et industries agroalimentaires qui peuvent être visités, [...] _plus de 500 événements gastronomiques_."

Dans cette liste, le futur touriste pourra choisir ce qui lui plaît et se créer un itinéraire sur-mesure. "Un guide voyage personnalisé et comme cela, il pourra venir sur le territoire et suivre son carnet de voyage", note Corinne Cerveaux, de la CCI Bayonne Pays Basque.

On a tout, on pourrait vivre en totale autarcie !

"On a la chance d'avoir un territoire béni des dieux, sourit Yves Larrouture, aubergiste et élu à la CCI Pau Béarn, on a des produits extraordinaire : des vins; du piment, du sel, des volailles, du foie gras, du jambon, du fromage. On a tout, on pourrait vivre en totale autarcie !" C'est pourquoi selon lui, il faut beaucoup plus en parler, attirer les touristes.

Pour que le territoire garde cette richesse, il faut soutenir les petits producteurs selon Juan Manuel Intxaurrandieta qui pilote le projet pour le gouvernement de la Navarre : "nous voulons valoriser l'économie locale, la diversité et si le touriste vient ici, il peut goûter les produits, visiter des petites fermes ; et la communication entre le producteur et le consommateur, c'est important".

Le coût du projet s'élève à 1,36 millions d'euros, financé aux deux tiers par l'Union européenne.