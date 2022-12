Pays basque : Durango accueille la foire du disque et du livre basque de mercredi à dimanche

La 57ème édition de la Foire du livre et du disque basque de Durango , entre Saint-Sébastien et Bilbao, a lieu de mercredi à dimanche. Avec 250 stands et animations culturelles, Durango est un des plus grands salons culturels en Europe et l'article le plus vendu est toujours le calendrier de Seaska, la fédération des ikastola, les écoles immersives en langue basque.

ⓘ Publicité

La Mecque la culture basque accueille pendant cinq jours plusieurs concerts, des projections de documentaires, la présentation de livres et de disques. Trente ans après sa disparition, le groupe Delirium Tremens fait son retour et le chanteur Eñaut Elorrieta présente son nouvel album "Fantasia".

Beñat Gaztelurrutia du collectif Gerediaga qui organise le salon assure que le rendez vous est une bouffée d'oxygène pour des milliers d'artistes. Pour lui, la foire n'est pas un simple marché mais un lieu de rencontres culturelles. Selon une étude réalisée par Siadeco en 2019, l'impact du salon est de six millions d'euros.

Les acteurs culturels d'Iparralde présentent 18 livres et 14 disques à Durango © Radio France - Franck Dolosor

Manex Meyzenc, le directeur de la maison de disques Agorila à Bayonne, qui fête ses 75 ans, se souvient des débuts à Durango il y a un demi siècle. "Nous étions parmi les premiers sous une espèce de tante qui prenait l'eau et à l'époque c'est un peu folklorique. Maintenant c'est devenu très professionnel et nous sommes très heureux de retourner à Durango chaque année. Il est important de montrer ce qu'on sait faire de notre côté parce que le Pays basque sud n'est pas toujours au courant de ce qui se passe au nord de la Bidassoa. Notre métier évolue chaque année, et actuellement c'est un peu compliqué pour les maisons de disques. Nous continuons à faire ce produit physique car on a une clientèle qui le demande encore, mais cela devient de plus en plus compliqué. Nous sommes présents sur toutes les plateformes, en écoute, dans un catalogue qui existe sur Internet, on peut écouter tous les disques sur toutes les plates formes connues et même moins connues. Cela exige beaucoup de travail en parallèle pour des retombées qui ne sont pas les mêmes, car la rémunération ne s'effectue que sur des millions de connexions d'écoute. Il ne s'agit donc plus du tout du même travail" explique Manex Meyzenc. Agorila présente cette année trois albums : le groupe Otxalde, un hommage aux joueurs de pelote basque et "Zabaltzen" le dernier CD du berger de Baigorri Erramun Martikorena.

loading

Cette année encore, France Bleu Pays Basque sera présente à la Foire de Durango :

En plus des journaux en basque et en français, ce mercredi matin, à 9h05, dans Côté Culture, David Talec reçoit Maya Etxandi de l'Institut Culturel Basque . Ce jeudi midi, Xexili Foix présente son mag-basque en direct du salon de 12h05 à 13h.