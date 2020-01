Pays Basque : la saison 2020 du cidre est lancée

Pays Basque, France

La saison du cidre est officiellement lancée. Comme chaque année, le rituel est identique, une personnalité du Pays Basque est invitée, et goûte la première le cru de l'année.

Cette année, c'est la chanteuse Izaro qui a été choisie. Ce premier txotx de l'année s'est déroulé dans la cidrerie Alorrenea à Astigarraga en Guipuscoa.

Cette année, la production a été bonne selon les organisateurs. Le cidre est plus doux, plus léger et moins alcoolisé que l'année dernière.

Le lancement de la saison du cidre est toujours précédée d'une cérémonie traditionnelle © Radio France - Anthony Michel

Un cidre de plus en plus local

Les quantités aussi sont importantes. 12 millions de litre de cidre ont été produits, dont 8,5 millions de pommes locales. Cela correspond à environ 70% de la production.

"L'objectif c'est d'arriver à 100%" selon Unai Aguirre, président de l'AOP Euskal Sagarra. "On pense pouvoir y arriver d'ici 8 ans".

La chanteuse Izaro prête à lancer la saison du cidre, autour de producteurs, et responsables politiques © Radio France - Anthony Michel

3 millions de litres de cidre ont été d'ailleurs fabriqués à partir de pommes labellisées. Cette origine protégée a été lancée en 2016, et prend de l'ampleur au fil des ans.