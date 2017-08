Pays Basque : les expositions de l'été

C'est un phénomène qui ne cesse de se renforcer au Pays Basque. Les expositions estivales y sont de plus en plus nombreuses. Des événements culturels qui attirent chaque fois un peu plus de monde.

Chaque année on en compte plus. Le nombre des expositions estivales ne cesse d'augmenter sur la côte. Il y a Biarritz et cette année une grande rétrospective Ramiro Arrué. Il y a Bayonne avec notamment une exposition originale sur les esclaves de Tromelin au musée Basque. Anglet a aussi son exposition estivale avec le plasticien Pascal Convert à la galerie Pompidou. Le petit poucet est Urrugne.

Cette commune de 9000 habitants a fait évoluer sa politique culturelle en s'orientant vers la photographie. Depuis quatre ans les amateurs ont eu droit à ce qu'il y a de meilleur dans le domaine, Raymond Depardon, Henri Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, Robert Doisneau cette année. L'année prochaine, la commission culture d'Urrugne envisage d'inviter l'un de ses habitants le grand reporteur Jacques Pavlovsky.

L'impact économique des expositions est avéré

Et donc, 30 clichés de Robert Doisneau, salle Posta, en face de l'église. C'est à voir jusqu'au 13 octobre.

A Biarritz, une rétrospective Ramiro Arrué

150 tableaux du peintre Basque sont exposés au Bellevue. 150 toiles dont 120 proviennent d'un des plus grands collectionneurs, la villa du cap d'ail (alpes maritimes). Certaines des peintures sont rarissimes. Le directeur des affaires culturelles de Biarritz, Alain Fourgeaux :

