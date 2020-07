Pays Basque: plaisanciers rappelés à l'ordre

Opération de contrôle et de prévention menée par la préfecture ce mercredi matin sur la baie de St Jean de Luz pour sensibiliser les navigateurs sur les risques encourus et pour une bonne cohabitation avec tous les usagers de l'océan

Permis de navigation, carte de circulation, équipements de sécurité non périmés,.... les agents des affaires maritimes ont procédé ce mercredi matin au contrôle de trois navires dans la baie de St Jean de Luz. C'est peu, comme le nombre de plaisanciers présents sur la Côte basque en ce début de saison par rapport à l'an dernier, mais l'essentiel est ailleurs. C'est surtout l'occasion pour les autorités de marteler des messages de prévention et de sécurité auprès des usagers de la mer. Une opération de communication et de sensibilisation menée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) avec les agents des Affaires maritimes.

Les contrôles ont été effectués par les agents des Affaires maritimes de Bayonne. © Radio France - Iban Etxezaharreta

"Personne n'est verbalisé aujourd'hui" souligne Eric Spitz, le préfet des Pyrénées Atlantiques qui participe à cette opération interministérielle de contrôle au lancement de la saison estivale. Les principales infractions constatées en mer sont celles des dépassement de vitesse, limitée à 5 nœuds dans le proche littoral rappelle Christian Merit délégué à la mer à la DDTM. L'idée est de pouvoir faire cohabiter en toute sécurité toutes les activités nautiques. Nageurs, plongeurs, clubs de voile, scooters des mers et plaisanciers.

Les Jet ski en ligne de mire

Particularité cette année, les autorités veulent mettre l'accent sur les accidents de scooter de mer. Marteler que les amateurs de ce genre de loisirs doivent s'équiper en tenue de néoprène. Christophe Merit de la DDTM souligne que les cas de blessures graves se multiplient lorsque le ou la passagère du jet ski tombe à l'eau en se blessant avec le jet d'eau surpuissant. Des engins tenus, comme les autres, de respecter une vitesse limité à 5 nœuds (8km/h) dans la bande des 300 mètres. Pour les nuisances sonores en revanche, ce n'est pas du ressort des Affaires maritimes...

D'Hendaye à Capbreton, on compte environ 4.000 anneaux dans les ports.