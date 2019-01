Pays Basque : Show'lidarité attend toujours Jamel Debbouze à Irissarry

Irissarry, France

Arrivés à un certain degré de notoriété, les artistes oublient d'où ils viennent ! Pour l'association Show'lidarité, c'est le cas de Jamel Debbouze. La star ne veut pas venir se produire à Irissarry, petit village de 900 âmes en Basse Navarre, qui accueille pourtant de grands humoristes depuis maintenant 11 ans : Anthony Kavannagh, Laura Laune, Ahmed Sylla ou encore Tex sont ainsi venus au festival du rire "Irriz Ari". Show'lidarité reverse ensuite les bénéfices à une association. En 2018, Chrysalide, qui soutient les enfants en situation de handicap et leurs familles, a ainsi reçu un chèque de 13 000€.

Les gilets jaunes de la culture

Avec humour, les bénévoles de l'association Show'lidarité ont enfilé chacun un gilet jaune, "non pas pour soutenir le mouvement en cours, mais pour dire que l'essence est trop chère, que nous campagnards n'avons plus les moyens de nous déplacer jusque dans les grandes villes pour voir nos idoles" explique le président Patrick Dagorret, agriculteur de profession.

"Certains artistes oublient d'où ils viennent" regrette Lucie Legagnoa, secrétaire de l'association Showlidarité Copier

Pour Jamel, on a avait bon espoir qu'il vienne cette année - Patrick Dagorret, président de Show'lidarité

Voila deux ans que Show'lidarité se bat pour faire venir Jamel Debbouze à Irissarry. "On avait fait une belle vidéo avec notre public qui avait fait le tour des réseaux sociaux" raconte Patrick Dagorret. "Il nous avait dit 'oui' par mail, confirmé devant 1 500 personnes lors de son spectacle à la gare du Midi de Biarritz en octobre 2017" poursuit le président mais les négociations ont échoué. "D'habitude, nous proposons entre 10 000€ et 20 000€ de cachet. Pour Jamel, on est allé jusqu'à 50 000 € mais ce n'était pas suffisant" regrette Lucie Legagnoa, secrétaire de l'association.

Jamel mais aussi Kev Adams et les Chevaliers du Fiel

Jamel Debbouze ne viendra pas donc cette année. Une déception pour Show'lidarité qui vient s'ajouter à celle de Kev Adams (qui s'était produit à Irissarry en 2013 et qui avait promis de revenir) et des Chevaliers du Fiel qui "répondent de façon cordiale mais qui refusent toujours !" selon Lucie Legagnoa.

France Bleu Pays Basque a tenté de contacter Jamel Debbouze directement ainsi que ses boites de production mais l'artiste est injoignable pour le moment.

Positive attitude

Démunis face à un monde du show business qui les ignore, les bénévoles de Show'lidarité veulent encore y croire et offrent une prime de 10 000€ à l'association qui réussira à faire venir Jamel Debbouze, Kev Adams ou les Chevaliers du Fiel à Irissarry.

Showlidarité offre une prime de 10 000€ à l'association qui réussira à convaincre Jamel, Kev Adams ou les Chevaliers du Fiel de venir à Irissarry Copier

En attendant et parce que la culture doit continuer d'exister dans les campagnes, Show'lidarité organisera une nouvelle édition du Festival du rire "Irriz Ari" en 2019. A l'affiche : Djal et Odah & Dako les 11 et 12 octobre prochain. Le choix de ces humoristes n'est pas anodin car "ce sont des artistes qui revendiquent d'aller aussi bien en ville qu'en campagne" conclut Patrick Dagorret.