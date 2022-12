Pays basque : tout ce que vous devez savoir sur la finale du championnat des bertsulari dimanche à Pampelune

8 bertsulari, 13.000 spectateurs, des milliers de téléspectateurs, 350 organisateurs et une joute qui durera plusieurs heures. Ce dimanche, le championnat des bertsulari des sept provinces du Pays basque va toucher à sa fin avec une finale qui se jouera à Pampelune pour la première fois. Le rendez-vous est fixé au pavillon Nafarroa Arena de 11h à 14h30 et de 17h à 20h30, et sur le site bertsoa.eus . Le championnat reste un rendez vous exceptionnel car il a lieu tous les quatre ans et il a même été retardé d'une année à cause de la pandémie.

L'improvisation versifiée et chantée en euskara est un des piliers de la culture basque. Les improvisateurs doivent être capables de versifier oralement sur un thème imposé, en respectant le rythme et la mélodie. Cette tradition très ancienne existe également dans d'autres régions du monde, mais au Pays basque, le phénomène a pris une ampleur notamment avec l'organisation de championnats dès 1935 et la création d'écoles de bertsu dans les années 1980.

Pour la première fois dans l'histoire du championnat, trois femmes ont accédé à la finale. Pendant longtemps il n'y en avait aucune ou une seule : Maialen Lujanbio de Hernani (Gipuzkoa) championne à deux reprises, en 2009 et 2017. En 2001 et 2013, elle s'était classé à la seconde place. Ce dimanche, elle sera donc accompagnée par deux autres femmes : Nerea Ibarzabal de Markina en Biscaye et Alaia Martin d'Oiartzun (Gipuzkoa) qui pendant quelques années a présenté le magazine Zubiak sur France Bleu Pays Basque .

Pour la première fois, trois femmes se retrouvent parmi les huit finalistes - Bertsozale elkartea

"La présence des femmes est de plus en plus importante dans les joutes auxquelles nous participons tous les week end. Il y a aussi un changement concernant les sujets qui nous sont proposés. Il est donc logique qu'elles aient plus de place dans le championnat" assure Amets Arzallus l'actuel champion d'Iparralde qui a aussi remporté le grand championnat en 2013 près de Bilbao.

Maddalen Arzallus, sa soeur, bertsulari elle aussi souligne qu'en quelques années les photos de groupes ont bien changé. "Sur huit finalistes, trois sont donc des femmes, ce n'est pas encore la parité mais c'est un pas de plus. Elles sont vraiment parmi les meilleurs et elles montrent l'exemple pour les jeunes filles qui apprennent à improviser. C'est également un clin d'oeil aux femmes bertsulari d'il y a quelques années comme Mayi Trecu d'Ahetze et les gagnantes des jeux floraux".

Ce dimanche, les bertsulari Aitor Mendiluze, Beñat Gaztelumendi, Joanes Illarregi, Sustrai Colina et Amets Arzallus chanteront aux côtés de Maialen Lujanbio, Alaia Martin et Nerea Ibarzabal. La province du Labourd est à nouveau bien représentée avec l'hendayais Amets Arzallus et l'urruñar Sustrai Colina. La Navarre sera aussi représentée grâce à Joanes Illarregi, originaire de Leitza et d'à peine 23 ans ! Joanes Illarregi, Nerea Ibarzabal et Alaia Martin accèdent à la finale pour la première fois.

Le bertsularisme, patrimoine immatériel culturel

Après les Fêtes de Bayonne, la corseterie, le carnaval ou la porcelaine de Limoges, récemment le ministère de la Culture a inscrit l'art des bertsulari au catalogue du patrimoine immatériel culturel. Au Pays basque nord, cette discipline regroupe 45 improvisateurs, 250 jeunes dans les écoles de bertsu et 70 groupes dans les établissements scolaires.

Pour Thaïs Bukella, une des personnes qui a rédigé le dossier remis au ministère de la culture il est fondamental que les pratiques culturelles et immatérielles puissent être protégées. "Il s'agit d'une pratique culturelle vivante qui mérite de faire partie de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. La pratique est présente sur l'ensemble des sept provinces et fait partie de l'identité du Pays basque. Le fait que le bertsularisme continue d'être une pratique aussi vive et de voir ces dizaines de milliers de personnes qsuivre en direct les championnats est assez incroyable. Lorsque j'en parle à mes proches, à Paris ou dans le reste de la France, tous sont vraiment étonnés de voir ces tribunes pleines, avec un public qui suit ces joutes avec enthousiasme. Cela est fascinant car c'est à contre courant de notre ère. Il s'agit de joutes poétiques".

Pour les défenseurs des bertsu , l'inscription au catalogue du patrimoine immatériel culturel représente une reconnaissance officielle avec à la clé de possibles partenariat avec le ministére de la culture ou l'Union Européenne.