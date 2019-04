Pays Basque : un livre sur les trinquets, trésors du patrimoine en danger

Bayonne, France

Michel d'Arcangues et Sébastien Husté ont enquêté pendant quatre ans pour leur livre, Trinquets et jeux de paume du Pays Basque, aux éditions Kilika. Ils ont recensé en tout 99 trinquets au nord de la Bidassoa, un chiffre qui stupéfait même les amateurs les plus avertis. Il faut dire que la moitié de ces bâtiments sont privés, et une partie d'entre eux est désaffectée, voire en ruines, quand ils ne sont pas carrément menacés de destruction.

Les parties de pelote attirent toujours un public nombreux (Trinquet St André, Bayonne) - Sébastien Husté - Kilika

On ne connait pas leur nombre exact

Même si les auteurs ont été sourcilleux, on ne connait pas le nombre exact des trinquets. Certains ont changé de destination, ils servent de remise ou de grange. Les trinquets modernes, à parois de verre et aux normes pour accueillir les compétitions internationales, sont en fait peu nombreux. Les autres, il faut les chercher, avertit l'éditeur Vincent Ahetz-Etceheber : "_Il y a quelques petits trésors : à Itxassou, un trinquet privé construit dans la montagne_, un très beau à Ste-Engrâce, au bord de la route, juste à l'entrée du bourg, on passe devant sans le voir... Il n'y a pas de xilo, pas de tambour, mais il est encore pratiqué."

Plusieurs trinquets offrent une architecture originale (Bidarray, trinquet Artetxea) - Sébastien Husté - Kilika

Menacés par les promoteurs

On construit encore des trinquets aujourd'hui, le Berria d'Hasparren vient d'être rénové de fond en comble. Mais les plus anciens sont menacés, se désole Vincent Ahetz-Etcheber : "C'est le problème. Il y a deux ans un petit trinquet a disparu à Hasparren. Aujourd'hui il y a quatre trinquets à Urrugne, ce qui est bien pour cette commune, mais seulement il y en a un qui va disparaître cette année ou l'année prochaine, _le trinquet Ignacio, qui va être sûrement remplacé par un programme immobilier_. Mais de toutes façons ça appartient à un privé et chacun est libre de faire ce qu'il veut."

Typique au Pays Basque

"C'est absolument typique au Pays Basque", signale l'éditeur. Cette architecture n'existe pas ailleurs, les anciens jeux de paume ont tous disparu en Europe. Des trinquets fonctionnent aussi outre Bidassoa, mais ils sont bien moins répandus en Béarn, dans les Landes et en Gironde, ainsi qu'à Paris.

Les trinquetiers privés rentabilisent leur bâtiment en louant l'aire de jeu (Trinquet St Martin, Biarritz) - Sébastien Husté - Kilika

Le livre "Trinquets et Jeux de paume du Pays Basque" sera mis en vente au prix de 25€ à partir du 24 avril, et présenté au Biltzar des écrivains à Sare.