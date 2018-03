Marre de la grisaille ? Besoin d'un peu de couleur ? On vous emmène au jardin de Bellevue, à Beaumont le Hareng, dans le pays de Bray, où une botaniste fait pousser des hellébores, ces fleurs blanche, vertes, roses, ou pourpres, qui ne poussent qu'en hiver. Reportage.

Beaumont-le-Hareng, France

Dans la serre en verre des jardins de Bellevue, pas moins de 200 variétés d’hellébore, cette fleur d'hiver qui ouvre son cœur à partir du mois d'octobre. Certaines d'entres elles gardent leurs pétales jusqu'au mois d'avril, l'occasion de mettre de la couleur dans son jardin quand tout est gris.

Martine Lemonnier est la botaniste à l'origine de cette pépinière créée il y a bientôt quarante ans, et où l'on travaille en famille. En plus de faire pousser ces discrètes fleurs, elle les croise aussi et crée de nouvelles variétés.

Une hellébore verte piquetée de rose. © Radio France - Sixtine Lys

Quelques espèces créées par Martine ont été nommées par des amoureux des plantes, des parrains et marraines de renom, notamment dans le monde du cinéma et de la musique...

Cette hellébore porte le nom de Catherine Deneuve. © Radio France - Sixtnie Lys

Catherine Deneuve est venue baptiser une hellébore, ainsi que Mireille Darc. "Elle a baptisé une très belle fleur blanche avec un tout petit piqueté rose, juste comme les joues qui rosissent avec l'émotion", explique Martine Lemonnier. "Pierre Berger aussi. Il était très amoureux des plantes, du paysage, et particulièrement de mes hellébores. Je suis très fière de ça. Il disait qu'elles n'étaient pas comme les autres."

Pour admirer cette Madame Lemonnier, et 200 autres variétés d’hellébores, n'attendez pas la fin de l'hiver, rendez-vous à Beaumont-le-Hareng, aux Jardins de Bellevue.