Pays-de-la-Loire : le réalisateur Robin Campillo cherche un garçon entre 7 et 10 ans pour son prochain film

Le réalisateur Robin Campillo, à l'origine notamment du film 120 battements par minute, cherche un jeune acteur pour son prochain long-métrage, L'école de l'air. Il faut être âgé de 7 à 10 ans, avoir une "silhouette fine" et être "doux et rêveur". Aucune expérience n'est requise, précise la production dans un communiqué, "les débutants sont les bienvenus".

Etre âgé de 7 à 10 ans

Il s'agit du rôle principal : le petit garçon qui sera retenu jouera Thomas dans le film. Selon les premiers éléments dévoilés du synopsis, le film se déroule à la "fin des années 60, début des années 70". "Sur une base aérienne de l’armée française à Madagascar, les militaires vivent les dernières années insouciantes de la présence française. Influencé par ses lectures de Fantômette, Thomas, un enfant qui n’a pas encore 10 ans, se forge progressivement un regard sur le monde qui l’entoure", décrit la production.

Les candidats doivent écrire à edlacastingrole@gmail.com et envoyer des photos récentes (portraits et en pied) et naturelles. Le tournage aura lieu en juillet et en août 2021, le lieu n'est pas encore déterminé.