Pays de la Loire : les tournages de films en hausse dans la région

Why Not Productions

Les Pays de la Loire ont la cote dans l'industrie du cinéma. Les tournages dans la région sont en hausse de 8% en 2021 par rapport à l'année précédente. Un chiffre à mettre en perspective avec la crise sanitaire, mais qui tend à montrer que le territoire ligérien séduit de plus en plus les cinéastes.

216 jours de tournages

Longs-métrages, fiction TV ou courts-métrages, au total on comptabilise 216 jours de productions tournées dans la région l'an dernier. "L'ensemble de ces tournages génère toujours plus de chiffres d'affaires et d'emplois, avec un peu plus de 4 millions d'euros de retombées économiques en 2021", souligne la présidente de la région des Pays de la Loire Christelle Morançais dans un communiqué, affichant son ambition "de faire de notre région une terre de cinéma".

2,3 millions d'euros ont été débloqués pour une soixantaine de projets cinématographiques par le conseil régional des Pays de la Loire sur un an, au travers d'une fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle.

Le tournage de "Rien ni personne" de Gallien Guibert à Saint-Nazaire. - Emmanuelle Jacobson - La Main Production

Sept longs-métrages

Au total, ce sont sept longs-métrages qui ont eu pour décors les Pays de la Loire en 2021. Parmi eux, "L'Origine du mal" de Sébastien Marnier (tourné à Nantes, La Baule et au Loroux-Bottereau), "La passagère" d'Héloïse Pelloquet (tourné à Noirmoutier) et "Le Tigre et le Président" de Jean-Marc Peyrefitte (tournée à Nantes, Saint-Vincent-sur-Jard et Beillé).

On a une diversité de décors incroyable ! - Pauline Le Floch, responsable du Bureau d'accueil des tournages

"L'atout majeur de notre territoire, c'est qu'on a une diversité de décors qui est incroyable !, explique Pauline Le Floch, responsable du Bureau d'accueil des tournages des Pays de la Loire. On a évidemment des plages, avec _cette côte qui est très différente du nord de la Loire-Atlantique au sud de la Bretagne_. On va avoir de la côte sauvage, des grandes plages, on a de la ville, on a de la campagne, on a une diversité en termes d'architecture entre le nord et le sud du territoire."

Le tournage du film "Le Tigre et le Président" de Jean-Marc Peyrefitte. - Dibona Film

Parmi les décors les plus plébiscités de la région, on trouve la ville de Saint-Nazaire, "qui ne laisse jamais indifférent les réalisateurs et les professionnels de l'image", poursuit Pauline Le Floch". Le passage du Gois, à Noirmoutier, "plaît également beaucoup". Dans un autre style, la vieille ville du Mans (Sarthe) sert souvent aux tournages de films historiques.

Une quinzaine de projets en 2022

La dynamique devrait se poursuivre cette année encore. Une quinzaine de fictions sont en cours de préparation dans notre région. Par ailleurs, deux longs métrages tournés dans la région sortiront dans les salles dans les prochaines semaines : "Petite Solange" d'Axelle Ropert et "Compagnons" de François Favrat.