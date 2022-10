Pays de Montbéliard Agglomération en lice pour devenir capitale française de la culture 2024

Pays de Montbéliard Agglomération a désormais une chance sur trois de devenir Capitale Française de la Culture 2024. Elle fait partie des trois finalistes retenus avec les agglomérations de Bourg-en-Bresse dans l'Ain et d'Alès dans le Gard. Ce tout jeune label créé par le ministère de la Culture a été attribué pour la première fois cette année, à Villeurbanne. Il vient récompenser le projet culturel d'une ville ou d'une agglomération avec à la clé une dotation de l'Etat de un million d'euros.

Tous les acteurs mobilisés

PMA a déposé ce vendredi 21 octobre. Pour le monter, elle a associé tous les acteurs culturels du territoire avec pour ambition, au cours de cette année 2024, faire des propositions culturelles, pour chacune des 72 communes de l'agglomération. Chaque entité a pu formuler ses propositions dans le domaine de la culture musicale, scientifique, théâtrale ou encore patrimoniale : expositions, tiers-lieu ludique ou activités scientifiques pour le Pavillon des Sciences, développement du festival "Diversité"' et des "Toiles du soir" pour Centre Image, développement de la nocturne étudiante, conférences pour l'Université Ouverte ou encore animations autour de l'écologie pour l'association des étudiants de l'UTBM... Chaque partie-prenante pourra bénéficier d'un soutien supplémentaire.

Un budget doublé

Pour son projet, PMA prévoit d'augmenter son budget alloué à la culture, tout en restant raisonnable. "Chaque année, l'agglomération débourse trois millions d'euros pour l'animation culturelle, explique Charles Demouge, le président de PMA. En 2024, on prévoit de quasiment doubler cette enveloppe et si on est élus capitale français de la culture, il y aura aussi la dotation de l'Etat. Mais on veut aussi rester dans la sobriété. L'argent ne coule plus à flot comme à une certaine époque. Mais qui dit sobriété, ne veut pas dire peu de qualité. On veut proposer des prestations de qualité tout en restant dans la sobriété."

Et pour Charles Demouge, PMA a toutes les cartes en main pour être élue : "l'agglomération fait déjà beaucoup d'effort et compte de nombreuses animations culturelles dans tous les domaines de la culture. Un label comme celui là nous permettrait de faire connaître le Pays de Montbéliard par ses qualités culturelles au niveau national."

Charles Demouge a déposé la 1ère pierre de l'œuvre participative dans le hall du siège de PMA - @pma

PMA doit maintenant aller défendre son dossier devant le jury le 21 novembre. En attendant, elle vient de lancer une grande campagne de communication où elle appelle chaque habitant à soutenir cette candidature. Vous pouvez poster une petite photo ou vidéo de soutien sur le site dédié . Une œuvre participative est aussi disponible dans le hall du siège de PMA : 72 pierres ont été disposées pour représenter les 72 communes. Chacun peut maintenant venir y déposer la sienne.

Le nom du vainqueur sera dévoilé courant décembre.